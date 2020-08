Protestan frente a la Casa Blanca durante discurso de Trump

Usuarios de Twitter y otros medios de de comunicación reportaron el 27 de agosto manifestaciones frente a la Casa Blanca durante el día de cierre de la Convención Nacional Republicana.

En el evento final del partido republicano, el presidente Donald Trump pronunció un discurso tras aceptar oficialmente su nominación como candidato presidencial de ese partido.

Protest outside the White House on 15th as President Trump gets ready to take the stage. pic.twitter.com/Jf6aXZpq6O — Kirk A. Bado (@kirk_bado) August 28, 2020 Advertisement

De acuerdo con distintos periodistas y usuarios, las manifestaciones contra Trump se realizaron en la Calle 15th que pasa frente a la Casa Blanca, donde se celebraba el último día de la Convención Nacional Republicana.

En la ciudad de Washington DC se realizó una marcha con cientos de participantes antes de que el mandatario tomara el escenario de la convención para dar el discurso con el que cerró la noche.

Las protestas tuvieron más bien un ambiente festivo con música a todo volumen; sin embargo, se reportó un ataque a un anciano blanco, de acuerdo con un tuit publicado por The Daily Caller .

BREAKING: An elderly man was just assaulted at the protest outside the White House in Washington D.C. pic.twitter.com/QjoOJxynT4 — Daily Caller (@DailyCaller) August 28, 2020

La manifestaciones iniciaron horas antes de que Trump subiera al escenario de la Convención Nacional Republicana para dar su discurso.

“Esta noche estoy en la zona de protesta frente a la Casa Blanca. Intentaré mantener este hilo. A partir de las 8:40, hay unos cientos de personas en la plaza BLM, que representan a varios grupos diferentes y solo a ellos mismos. Es un ambiente de fiesta en la calle”, tuiteó Garrett Haake, corresponsal de NBC News.

This is the street party/protest that is on the back part of the @WhiteHouse at 15th and Constitution – lotta loudspeakers & a live band jamming out of this bus pic.twitter.com/r3cR3hN6Iz — Elizabeth Landers (@ElizLanders) August 28, 2020

Durante el discurso, Trump habló sobre las protestas desencadenadas en el país a raiz de la muerte de George Floyd. “Tu voto decidirá si protegemos estadounidenses respetuosos de la ley o si dejamos que reinen libremente los anarquistas violentos y criminales que amenazan a nuestros ciudadanos”, expresó el mandatario.

El país sigue sumido en protestas en contra de la violencia policial y las muertes de afroamericanos a manos de la policías. En Kenosha, estado de Wisconsin, se reportaron dos fallecidos por manifestaciones el 25 de agosto, mientras que en Minneapolis, estado de Minnesota hubo saqueos y se declaró un toque de queda el 27 de agosto.