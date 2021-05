Protestan para defender Palestina y Colombia en Raleigh

Este sábado 22 de mayo en el edificio del Capitolio de Carolina del Norte, más 30 organizaciones de justicia social llevarán a cabo una protesta para expresar su apoyo y solidaridad al pueblo palestino en su lucha por la liberación.

Israel: 232 palestinos muertos

Israel ha intentado expulsar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén.

Las fuerzas israelíes asaltaron la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, en Jerusalén el lunes 10 de mayo de 2021, interrumpiendo a los fieles durante el Ramadán, disparando a los palestinos con balas de acero recubiertas de goma, disparando gases lacrimógenos e hiriendo a más de 250 palestinos.

Durante 11 días, Israel ha estado lanzando bombas sobre edificios residenciales en Gaza, clínicas, centros humanitarios y oficinas de medios.

A partir del jueves 20 de mayo, Israel ha matado a 232 palestinos, de los cuales 65 son niños. Israel ha herido a 1,900 palestinos.

Posición de Estados Unidos

En las últimas dos semanas, la administración Biden bloqueó cuatro intentos del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego.

“Esto es inaceptable. El gobierno de Estados Unidos debe respetar los esfuerzos de la comunidad internacional que buscan reducir la pérdida de vidas humanas. Es importante reconocer que el alto el fuego alcanzado actualmente no levanta el bloqueo ni pone fin a la ocupación ni a la colonización de Palestina,” dicen las organizaciones en un comunicado de prensa.

Justicia para los Palestinos

“Hacemos un llamado a nuestros representantes para que apoyen la Ley de Niños y Familias Palestinas (HR2590).

“La ley establece que Estados Unidos no financiará el encarcelamiento y la tortura de niños palestinos por parte del gobierno israelí; robo y destrucción de viviendas y propiedades palestinas; o cualquier otra anexión de tierras palestinas,” declaró el reverendo Mark Davidson, miembro de Voices for Justice in Palestine.

Actualmente, Estados Unidos ofrece ayuda militar anual de $3,800 millones a Israel.

Colombia: más de 2,387 casos de brutalidad policial

El 28 de abril, los colombianos organizaron una masiva huelga general contra una reforma tributaria profundamente regresiva y entre otras reformas por el presidente Iván Duque.

En los últimos años, los colombianos han visto un aumento en las ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales, líderes indígenas y afrocolombianos, cuyos derechos continúan siendo violados siempre que disienten democráticamente contra la privatización, la austeridad y la política de extractivismo impuesta en sus territorios.

Organizaciones no gubernamental (ONG), como Temblores, denuncian más de 2,387 casos de brutalidad policial desde el paro del 28 de abril, incluidos más de 43 asesinatos, más de 376 denuncias de desapariciones forzadas y 18 víctimas de agresión sexual.

Esta manifestación está organizada por más de 30 organizaciones de justicia social en el Triángulo unos incluyen: