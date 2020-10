Protestas en Denver dejan un fallecido

Un hombre que participaba el 10 de octubre en las protestas de Denver (Colorado) murió luego de que un guardia de seguridad que trabajaba para la televisora KUSA TV le disparara, informó The Associated Press ( AP ).

El guardia de seguridad disparó al otro hombre porque recibió una rociada de gas pimienta. El manifestante calló de inmediato y falleció horas después en un hospital cercano.

Here is the story of the #denvershooting in 4 images.

Fascist confronts local NBC News security guard.

Fascist then slaps and assaults the security guard.

Fascist then sprays bear mace at guard.

Guard then shoots fascist.

Fascist dies from gunshot from security guard. pic.twitter.com/fYlnf3WleP

— Shaun King (@shaunking) October 11, 2020