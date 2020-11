El Selwyn Avenue Pub había anunciado que cerraría temporalmente su restaurante y bar de Myers Park debido a la pandemia de COVID-19.

El anuncio se dio justo después de recibir una citación de la policía de Charlotte-Mecklenburg por violar la orden de restricciones del gobernador relacionada con el coronavirus.

“Consideramos prudente mantenernos seguros durante el aumento actual y volver a las operaciones cuando las condiciones sean más favorables”, declaró el pub en Instagram.

Pero el portavoz del Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD), Tom Hildebrand, dijo el martes por la noche que el pub recibió una citación entre la noche del 14 de noviembre y la madrugada del 15 de noviembre.

No se dieron a conocer los detalles de por qué se citó la empresa.

Pero el sábado 14 de noviembre, se publicaron en Twitter imágenes que mostraban multitudes en el Selwyn Pub.

Todos los empleados de Selwyn Pub están sanos y no ha habido casos o síntomas del coronavirus, según la carta de la empresa el domingo.

How does Selwyn Pub get away with this? Looks as bad as South End. pic.twitter.com/dPhBastNXg

— Peter Taylor (@ptpix) November 15, 2020