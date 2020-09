¿Pueden los esteroides ayudar a pacientes con COVID-19 gravemente enfermos?

El uso de esteroides redujo la tasa de mortalidad entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 que necesitan apoyo respiratorio en comparación con los que reciben atención “regular”, según un nuevo análisis.

En los más de 1,700 pacientes críticos incluidos en los ensayos en 12 países, los esteroides estaban “claramente asociados con el beneficio” en el reducción de los riesgos de mortalidad, según un editorial publicado por la JAMA Network.

La JAMA Network es una revista médica mensual de acceso abierto publicada por la Asociación Médica Estadounidense ( AMA por sus siglas en inglés) que cubre todos los aspectos de las ciencias biomédicas

Expertos en salud tienen esperanzas

“Aunque queda mucho trabajo en los detalles exactos de la implementación en la práctica clínica, los hallazgos consistentes de beneficios en estos estudios proporcionan datos definitivos de que los corticoesteroides deben ser tratados de primera línea para pacientes en estado crítico con COVID-19”, dijo el editorial.

“La pandemia COVID-19 ha traído miedo y un gran cambio al mundo. Estos estudios proporcionan evidencia y algunas esperanzas de que se ha identificado un tratamiento eficaz, barato y seguro. Esperanza porque los corticoesteroides proporcionan un tratamiento ampliamente disponible para los pacientes con más graves enfermos de COVID-19”, dijo.

La Organización Mundial de la Salud ( WHO , por sus siglas en inglés) también publicó orientación sobre esteroides y el coronavirus.

Recomiendan tratar a los pacientes con COVID-19 críticos con esteroides en lugar de ninguno, pero aquellos que no tienen una infección grave no deben recibir los medicamentos porque los datos muestran que “probablemente no derivarían beneficios y podrían derivar daños”.

¿Por qué usar esteroides para tratar a pacientes con COVID-19?

Los esteroides se administran a los pacientes para minimizar la actividad en el sistema inmunológico al reducir la inflamación. Es la inflamación que ataca todo el cuerpo de un sistema inmunológico sobrecargado que lleva a muchas muertes entre los pacientes con coronavirus.

Si se administra a personas con infecciones leves, los esteroides podrían bloquear su sistema inmunológico para combatir el virus.

Los ensayos clínicos y sus limitaciones

Un total de 1,703 pacientes con coronavirus en Estados Unidos, Brasil y otros países fueron reclutados para probar dexametasona, hidrocortisona o metilprednisolona mientras estaban en el hospital entre febrero y junio, según el estudio. Unos 678 pacientes recibieron esteroides mientras que 1,025 recibieron atención habitual o un placebo.

Hubo 222 muertes entre los pacientes a quienes se les administró esteroides y 425 muertes entre quienes no los recibieron.

Los esteroides resultaron beneficiosos para los pacientes, ya fueran ventilados mecánicamente o que recibían oxígeno sin usar una máquina, según el estudio.

Sin embargo, los beneficios de una menor mortalidad fueron menos notables para los pacientes con ventilación mecánica. Los investigadores que escribieron el editorial dijeron que la precisión es baja porque pocos pacientes que no necesitaban una máquina para respirar fueron reclutados en los ensayos.

Otras limitaciones en el análisis incluyen una notificación inconsistente de casos adversos en los ensayos, el enfoque en adultos y no en los niños, y el hecho de que los ensayos se llevaron a cabo “principalmente en entornos de altos ingresos”.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.