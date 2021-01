Después de que el pasado 6 de enero manifestantes pro-Trump invadieron el Congreso de Estados Unidos, el FBI inició la investigación para detener a los involucrados.

Uno de los personajes más famosos, fue Jacob Chansley, conocido como “QAnon Shaman“, el hombre vestido como guerrero sioux que llamó la atención por su indumentaria y sus declaraciones sobre teorías de conspiración.

Este lunes, QAnon Shaman tuvo su primera audiencia en la corte para ser juzgado por los actos de invasión al Capitolio. Así lo publicó en su cuenta de Twitter la reportera de ABC, Melissa Blasius, quien además informó que la madre de Chansley se quejó porque su hijo no ha comido desde el viernes, debido a que en el centro de detención no le dieron comida orgánica.

“Jacob Chansley, también conocido como Jake Angeli, hombre de Arizona hace su primera aparición en la corte por cargos relacionados con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Su madre dice que no ha comido desde el viernes porque el centro de detención no le dará toda la comida orgánica”, tuiteó Blasius.

Jacob Chansley, AKA Jake Angeli, Arizona man makes first court appearance in for charges related to storming the U.S. Capitol. His mom says he hasn’t eaten since Friday because the detention facility won’t feed him all organic food. @abc15 pic.twitter.com/doTLFal4At

— Melissa Blasius (@MelissaBlasius) January 11, 2021