¿Ha sido un año difícil? Sí, indudablemente. Pero, continuar en medio de las dificultades nos obliga a encontrar lo mejor y más positivo de las situaciones adversas. Buscando un poco seguro encontraremos qué aprendimos de la pandemia y, como todo aprendizaje, no podemos despreciarlo.

¿Qué aprendimos de la pandemia?

1. Me amo, me cuido

Tuvimos que sentir miedo a contagiarnos de COVID-19 para lavarnos las manos muchas veces al día y no tocarnos los ojos ni la boca con las manos sucias, algo que curiosamente escuchamos desde niños. Posiblemente nunca antes habíamos dado más importancia a estar saludables, a comer vegetales y frutas especialmente ricos en vitamina C. También supimos que debemos hacer ejercicios regularmente, llevar estilos de vida saludables, ir al médico sin estar enfermos y aprovechar la medicina preventiva. Recordamos que nuestro cuerpo es un templo y somos responsables de cuidarlo porque es vulnerable a un virus que entra a través de una simple gota de saliva. En resumen, supimos que el autocuidado puede ser una tarea sencilla del día a día y sí nos importa. Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis 2. Siento la necesidad de estar presente Estar lejos de la familia y los amigos nos hizo reconocer cuánto los necesitamos y amamos. Quisimos volver el tiempo atrás y no perdernos un encuentro al que no fuimos poniendo una excusa. Recordamos los momentos y tuvimos temor de no volver a experimentarlos. Esto nos hizo valorar a cada una de las personas que nos rodean a pesar de no estar cerca. Reconocer lo verdaderamente importante a nuestro alrededor también nos ayudó a poner en orden las relaciones. 3. Tenemos fe

Tal vez no hubo ateos convertidos en religiosos, pero los creyentes aumentamos la fe. Cuando entendimos que somos un pequeño grano de arena a la voluntad de la adversidad supimos que alguien superior podía cuidarnos. Estos días pedimos protección, agradecimos estar saludables y nos entregamos a merced de lo que no podíamos controlar, pero confiados en que no estábamos solos, más allá de las personas que podemos ver y abrazar.

4. No procrastinar: la nueva norma ¿Y quién se recordó la frase “no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy”, es decir, no procrastinar?. Extrañamos haber ido al médico antes, llenado la despensa, llevar el auto a reparar, ahorrar para la salud, comprar el seguro médico, completar los trámites del testamento. También en cuanto a asuntos menos materiales vimos que esa visita a los abuelos postergada debimos haberle puesto fecha. Muchas personas aprendieron de la peor forma esta enseñanza, pero sin duda quedaron fortalecidos para el futuro.

5. Se vale ser paciente