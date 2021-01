Hasta ahora ningún plan de inoculación considera aplicar la vacuna a una mujer embarazada para protegerla del COVID-19, pero ¿es realmente una indicación correcta?.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sostiene que no deben negarse las vacunas a las embarazadas. Asimismo, deja en las mujeres la responsabilidad de discutir con sus médicos los riesgos y beneficios que entraña ponérsela.

De hecho, la autorización de emergencia del gobierno estadounidense para las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna que se están administrando a grupos prioritarios no contempla la gestación como un motivo para no recibirla. Son los mismos planes los se están haciendo la exclusión de las mujeres.

¿Vacuna COVID-19 en embarazada podría ser segura?

Esa es la pregunta que todavía no se ha podido responder y por la cual no se estima la seguridad de la aplicación. Hasta ahora las vacunas contra el coronavirus no se han probado en embarazadas como parte del estudio.

Ahora bien, de forma no intencional la vacuna se aplicó a mujeres que no sabían que estaban embarazadas cuando se inscribieron. Los resultados en ellas no alteraron la gestación. En ese sentido, se sabe que no pusieron en evidencias la seguridad y eficacia del fármaco, lo que aparenta ser un hecho tranquilizador.

Los expertos dicen que no hay motivo para pensar que las dos vacunas autorizadas podrían causar daños a los fetos. Podrían incluso inmunizarlos ante el COVID-19, aunque está hipótesis tampoco está probada aún, apuntó la doctora Denise Jamieson, responsable de la cátedra de ginecología y obstetricia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory.

Esta idea deriva en parte de la experiencia con las vacunas para la influenza y la tos ferina, que fueron aprobadas para su uso en embarazadas y protegen tanto a los recién nacidos como a las madres ante esas enfermedades.

Queda esperar que los próximos estudios contengan más respuestas, incluyendo uno de la farmacéutica Pfizer y su socia alemana BioNTech que está previsto que comience a principios de año e incluirá a embarazadas.

