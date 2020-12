¿Qué dice el mensaje descifrado del “Asesino del Zodiaco”?

El Buró Federal de Investigaciones ( FBI , por sus siglas en inglés) confirmó el 11 de diciembre que un mensaje encriptado de un asesino serial conocido como “Asesino del Zodiaco” logró descifrarse 51 años después de que el criminal lo envió a un diario estadounidense.

Un mensaje cifrado en 340 caracteres fue entregado en noviembre de 1969 a The San Francisco Chronicle y por años se pensaba que podía contener pistas del asesino de al menos cinco personas en el Área de la Bahía en San Francisco, California.

El FBI está al tanto de que un mensaje cifrado atribuido al “Asesino del Zodiaco” fue resuelto recientemente por ciudadanos privados. La investigación sobre el caso del “Asesino del Zodiaco” sigue en marcha a través de la división del FBI de San Francisco y nuestros compañeros de las fuerzas de la ley , tuiteó el FBI en un comunicado sobre el hallazgo.

El caso aún sigue sin resolverse y vuelve a saltar a la palestra luego de que David Oranchak, un desarrollador de software en Virginia, descubriera el contenido del mensaje junto a Sam Blake, un matemático australiano, y Jarl Van Eycke, un operador de almacén y programador de computadoras belga.

Oranchak llevaba más de 14 años tratando de resolver el mensaje.

¿Qué dice el mensaje del “Asesino del Zodiaco”?

El mensaje se compartió en mayúsculas, sin signos de puntuación y con un error en la palabra “paraíso” (que en inglés se escribe “paradise”, pero el asesino redactó “paradice”). El mensaje, literalmente dice lo siguiente con la palabra “paraíso” escrita “paraíço” para conservar la fidelidad al error ortográfico:

ESPERO QUE SE ESTÉN DIVIRTIENDO MUCHO TRATANDO DE CAPTURARME NO SOY YO QUIEN SE REFIERE A MÍ EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN YO NO TENGO MIEDO DE LA CÁMARA DE GAS PORQUE ME ENVIARÁ AL PARAÍÇO LO MÁS PRONTO POSIBLE PORQUE AHORA TENGO SUFICIENTES ESCLAVOS TRABAJANDO PARA MÍ DONDE NADIE MÁS TIENE NADA CUANDO ELLOS LLEGAN AL PARAÍÇO PORQUE TIENEN MIEDO DE LA MUERTE YO NO TENGO MIEDO PORQUE SÉ QUE MI NUEVA VIDA SERÁ UNA FÁCIL EN EL PARAÍÇO DE LA MUERTE .

Blake, uno de los descifradores del mensaje aseguró que había más de medio millón de probabilidades de encontrar la combinación adecuada.