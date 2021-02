Matrix 4 es uno de los estrenos más esperados con fecha inicial de finales del 2021, aunque los retrasos a causa de la pandemia indican que será hasta abril del 2022 que estará disponible. Y aunque el nombre de Matrix 4 aún era un misterio pudo haberse colado de forma inocente.

Un mensaje en las redes sociales de Shunika Terry, una maquilladora de la película, fue el canal para la sorpresa. Terry compartió una foto del regalo que recibió al terminar la producción de la película, donde hay una nota de los productores Lana Wachowski y James McTeigue.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M

— Nerding Reviews (@nerdingreview) January 30, 2021