¿Qué dice tu horóscopo de la semana: 03 al 09 de mayo?

¿Cuáles son las predicciones del horóscopo para la primera semana de mayo?

Descubre qué esperar según tu signo

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 03 al 09 de mayo

ARIES

Semana un tanto complicada en la que tendrás que multiplicarte y dar lo mejor de ti mismo en cada tema, aunque cada uno de ellos ocupe todo tu tiempo o energía. Relájate... Lo mejor de la semana: los retos. Lo peor: dejarte llevar por las apariencias. Tus números de la suerte: 32 y 5.

TAURO

Finges cosas y después no sabes cómo salir airoso/a sin que te llamen mentiroso/a. Sé más claro/a, y si algo no te gusta, no disimules, que la mentira tiene las piernas cortas, no lo olvides... Lo mejor de la semana: tu creatividad. Lo peor: comer demasiado. Tus números de la suerte: 81 y 9.

GEMINIS

Vives en una nube y esta semana tendrás que bajar a tierra porque tu familia exigirá que estés presente en un asunto que también te concierne a ti. No te dejes engañar por las apariencias de las cosas. Lo mejor de la semana: el buen humor. Lo peor: alejar de ti a quien más te aprecia. Tus números de la suerte: 22 y 4..

CANCER

Perderás el tiempo tontamente ocupándote de arreglar un asunto que a nadie le importa, y como sólo se trata de tu propio orgullo, nadie te lo agradecerá. Te emocionas mucho con asuntos de poca importancia y pierdes buenas oportunidades. Lo mejor de la semana: observar y elegir. Lo peor: apartarte de tu camino. Tus números de la suerte: 44 y 8.

LEO

Vive más el momento actual, que tu romanticismo te puede hacer perder pie y confundirte, y así no llegarás a ningún sitio. Tienes algunas metas esperándote, y esta semana puede ser el momento adecuado para lanzarte a alcanzarlas. Lo mejor de la semana: la confianza en ti mismo/a. Lo peor: esperar momentos mejores sin hacer nada. Tus números de la suerte: 13 y 4.

VIRGO

Estos días te harán muchas confesiones y te pedirán consejo. Si no te sientes capacitado/a para darlos, sé claro/a y no te involucres sin sentido en temas importantes para esas personas. Lo mejor de la semana: vivir a tope. Lo peor: la muerte de tus ideales. Evítala. Tus números de la suerte: 99, 18 y 9.

LIBRA

No dejas que nadie te aconseje, y así te pierdes muchas opiniones de las que podrías sacar partido. Sé agradecido/a y acepta los consejos, que aunque no hagas lo que los demás desean, te pueden ser útiles. Tu familia te pedirá que prestes más atención a alguien que está sufriendo. Lo mejor de la semana: compartir y dejar que compartan contigo. Lo peor: vender mal tus ideas. Tus números de la suerte: 56, 11 y 2.

ESCORPIO

Serás bien recibido/a en un lugar al que nunca te habías atrevido a ir, y eso te hará darte cuenta de que la gente te ve de una manera diferente a como tú piensas. Eres una persona inteligente e íntegra y te harán saberlo una vez más. Lo mejor de la semana: tu vida social. Lo peor: nada, todo te irá bien. Tus números de la suerte: 13 y 4.

SAGITARIO

Puedes recurrir a alguien cercano para que te ayude a solucionar pronto un tema de papeleo o de permisos, y aunque no te parezca justo echar mano de esa persona, te facilitará mucho la tarea. Sé agradecido/a y ponte a disposición de quien te necesite. Lo mejor de la semana: terminar cosas pendientes. Lo peor: tratar de hacer las cosas a tu manera. Tus números de la suerte: 90 y 9.

CAPRICORNIO

No te inventes cosas y vive una vida más plena siendo consciente de quién eres y cuánto vales. Te sentirás capacitado/a para montar un negocio o para hacer cosas nuevas, y serás respaldado/a por personas de peso. Lo mejor de la semana: desarrollar tus capacidades. Lo peor: creer que lo que imaginas es lo real. Céntrate. Tus números de la suerte: 21 y 3.

ACUARIO

Grandes ideas que querrás llevar a la práctica lo antes posible, pero tendrás que por partes y tomarte las cosas con calma. Apuntar todo y hacer una lista de prioridades te facilitaría mucho la tarea. No confíes tanto en tu buena memoria. Lo mejor de la semana: ser organizado/a. Lo peor: cuida tus manos y las uñas. Tus números de la suerte: 77, 14 y 5.

PISCIS

Semana tranquila, aunque parece que pasarás el rato observando a la gente a tu alrededor porque no te fiarás de lo que dicen sobre ti. No seas tan suspicaz y céntrate en tus propios asuntos. Esta semana recibirás noticias sobre dinero que te deben o que esperas recibir. Lo mejor de la semana: aprovechar el tiempo. Lo peor: las dudas. Tus números de la suerte: 10 y 1.

Este horóscopo de la semana es provisto por: elespejo.com