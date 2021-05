Inicia un nuevo mes y esto es lo que dice el horóscopo de la semana sobre lo que trae para ti.

Descubre qué esperar según tu signo

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 31 de mayo al 06 de junio

ARIES

Si tienes proyectos y no te atreves a llevarlos a cabo, esta semana será el momento ideal para ellos. La acción es lo que te recomiendan los astros esta semana, no la meditación. Lo mejor de la semana: puedes recibir una sorpresa económica. Lo peor: no dejes de cuidar tu salud porque te encuentres mejor que nunca... Tus números de la suerte: 74, 11 y 2.

AMOR: Puedes ilusionarte con alguien que te hace comentarios agradables o ingeniosos, pero si tienes pareja, ten cuidado con lo que haces o dices, que puedes dañar la relación de manera irreversible.

TRABAJO: No tendrás ganas de comunicarte con tus compañeros y harás tu trabajo un poco a tu aire, y puede que en unos días tengas que rehacer algo que requería la atención de otra persona. Escucha más y todo irá mejor. Si estás buscando trabajo, recibirás una oferta de un sitio donde ya trabajaste.

SALUD: Quizá estés un poquito decaído/a o no sepas exactamente cómo llevar la semana, pero el trabajo, el mantenerte ocupado/a, hará maravillas.

TAURO

Nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevos amores... No dudes de ti mismo/a y ofrece lo mejor de ti mismo/a para poder tomar las riendas de lo que la vida te ofrece. Lo mejor de la semana: la seguridad en ti mismo/a. Lo peor: la falta de paciencia. Tus números de la suerte: 22 y 4.

AMOR: No intentes comprar a tu pareja con otra cosa que no sea amor y atención. No trates de convencerla de las cosas que ya sabes de antemano que no le interesan ni le convencen y busca un punto de encuentro donde los dos pueden dialogar. Todo irá mejor.

TRABAJO: Tendrás pocas ganas de trabajar y preferirás quedarte en tu casa a hacer arreglos, obras o simplemente disfrutar de los momentos de ocio. Si tienes posibilidades, pídete unos días de vacaciones, que te recargarán las pilas.

SALUD: Puedes sentirte tenso/a o dolorido/a sin razón. Relájate, que te sentirás mejor. Puedes hacer algún ejercicio suave o algo de yoga o tai chi, por ejemplo.

GEMINIS

Ocúpate de tus asuntos y no agobies a nadie con tus preocupaciones y presentimientos negativos. Que sepan que estás ahí, pero sin presionar a nadie. Es un buen momento para cambiar tu imagen o tus pensamientos. Lo mejor de la semana: La vida que deseas, es la que tienes que empezar a construir ya. Lo peor: ser poco claro/a esperando que te adivinen los pensamientos, no te hará feliz. Tus números de la suerte: 90 y 9.

AMOR: Te sentirás deslumbrado/a por quien no debes. No te dejes engañar por las apariencias de las cosas y haz caso a tu cabeza, no solo a tu corazón. Puede que alguien te atraiga mucho, pero tendrás que saber discernir entre el capricho y el verdadero amor.

TRABAJO: Quizá pretendas reclamar un dinero que te deben o que te consideras que mereces, pero tendrás que tomártelo con calma, porque no será tan fácil… Habla con otras personas de tu trabajo y que te digan cómo hacerlo.

SALUD: No puedes estar dándole vueltas siempre a los mismos temas, porque llega un momento en que ya no ves las soluciones. Estos días analiza y toma nota, o tendrás fuertes dolores de cabeza.

CANCER

Tienes una gran energía y la gente que está a tu alrededor se acercará mucho a ti para poder sentirla mejor. Lo que tú esperas que cambie, quizá lo está haciendo en esencia, y si te cansas de luchar por ello, no te darás cuenta de que estabas a punto de ver los frutos justo cuando lo dejas de lado!. Lo mejor de la semana. La paciencia. Lo peor: la falta de confianza en tus propios esfuerzos. Tus números de la suerte: 29, 11 y 2.

AMOR: Estos días tendrás que dar lo mejor de ti, y poner mucho amor en todo lo que hagas, pero no esperes compensación, porque tu pareja simplemente necesita sentirse amada y simplemente se sentirá agradecido/a por tus atenciones.

TRABAJO: Quizá no puedas contar con alguien que se ofreció a ayudarte, y en su lugar tendrás que hacer las cosas tú solo/a. Pero no te preocupes, que será más fácil de lo que esperas y te sentirás a gusto contigo mismo/a. Un nuevo trabajo te espera, y quizá merezca la pena dejar el que tienes…

SALUD: Puedes tener algún problema de espalda, o quizá te encuentres especialmente tenso/a estos días. Tómate las cosas con calma, aliméntate con cosas sanas, camina, haz ejercicio, y verás que bien te sientes.

LEO

Estos días tendrás que hacer visitas que no te apetece hacer, pero serás compensado/a por ello en breve. No pretendas que los demás te solucionen los temas que tú debes aclarar. Lo mejor de la semana: la vida en común con alguien que comparta tus ilusiones. Lo peor: mirar atrás pensando que lo pasado fue mejor... Tus números de la suerte: 77, 14 y 5.

AMOR: Sé amable y demuestra cuánto quieres a esa persona, que merece sentir ese amor que hay en ti. No te cierres ni te hagas él/la duro/a, que a ti tampoco te gusta que se porten contigo de esa manera.

TRABAJO: Cambia de táctica y en vez de tratar de dominar la situación, observa las cosas con calma y toma decisiones meditadas. Puedes emprender un negocio o recibir compensaciones extra en tu trabajo.

SALUD: Si estás seguro/a de que te pasa algo, ve al médico y no dudes más. No estés mareando a todo el mundo con tus malestares, y busca soluciones.

VIRGO

Puedes tener un par de encuentros sorprendentes que te harán tomar decisiones acertadas. Serán días de reposo y de recuperación, que las semanas que se avecinan requerirán que estés a la altura de las circunstancias y la salud de puede pedir cuentas. Lo mejor de la semana: vivir en concordancia con tus posibilidades. Lo peor: obsesionarte con temas que ya han pasado. Tus números de la suerte: 57, 12 y 3.

AMOR: Esta semana puedes conseguir grandes cosas. Quizá recibas una noticia muy esperada, o puedes ser compensado/a por tu pareja de la forma más inesperada, pero sea como sea, será una semana inolvidable.

TRABAJO: Tendrás que hacer grandes sacrificios en tu trabajo, quizá horas extras no pagadas o esfuerzos que están fuera de lo habitual, pero merecerá la pena. Si estás buscando trabajo, te ofrecerán algo costoso pero mal pagado, y de ti dependerá.

SALUD: No te quejes tanto, que solo funcionará si de verdad te pasa algo. Acuérdate del cuento de Pedro y el lobo y sé realista. No trates de impresionar a nadie.

LIBRA

Eres una persona inteligente y sabes bien dónde está el punto medio. No te alejes de él. No discutas por tonterías ni trates de llevar siempre la razón, que gastarás energía inútilmente y te pondrás en contra de tus seres queridos. Lo mejor de la semana: calcula lo que quieres conseguir, ponte metas y ve a por ellas. Lo peor: ser altanero/a en las ocasiones menos adecuadas no es positivo. Tus números de la suerte: 66, 12 y 3.

AMOR: Sé tú mismo/a y no te dejes llevar hacia donde no quieres ir. Tu pareja o la persona que te interesa pueden jugar con tus sentimientos y chantajearte emocionalmente. No lo permitas.

TRABAJO: Puedes trabajar con una persona que es amiga o pareja. Será una semana divertida en la que descubrirás cosas nuevas sobre ti y sobre esa persona.

SALUD: No pierdas tanto tiempo en darle vueltas a tu salud, que ni mejorará ni empeorará por dejar de pensar en ella. Lo mejor es que estás activo/a y no cometas excesos.

ESCORPIO

Buena semana para tomar decisiones relativas al trabajo o al hogar. Si estás a la altura de las circunstancias llegarás a tener un éxito que ni tú mismo/a te planteas. Estos son momentos de ocuparte también de tu familia, no lo olvides. Lo mejor de la semana: la rectitud en todos los ámbitos. Lo peor: dejar de ocuparte de los demás hará que te sientas solo/a cuando los necesites. Tus números de la suerte: 86, 14 y 5.

AMOR: Puedes padecer dolores de estómago y no saber por qué. Se trata simplemente de que te tomas las cosas demasiado en serio, y en momentos de tensión, tu estómago paga las consecuencias. Relájate.

TRABAJO: Volverás a sentirte bien en tu trabajo, entre tus compañeros, porque parece que durante estas semanas alguien ha interferido en tu labor y te ha agobiado. La situación ha cambiado y todo estará en su sitio.

SALUD: No te pierdas en divagaciones ni seas hipocondríaco/a, que nada tiene que ver tu vida y tu forma de vivirla con la de los demás. No seas maniático/a, que si te pasa algo, ya lo notarás.

SAGITARIO

Gestiona bien tu tiempo y no te excedas en el ocio cuando tienes cosas pendientes. Se más consecuente con tus actos, y no te quejes después de que no te dan lo que esperas. Lo mejor de la semana: la sencillez es mejor que el orgullo desmedido. Lo peor: lamentarte por no haber hecho lo que debes. Tus números de la suerte: 43 y 7.

AMOR: Mantente atento/a a las señales y no dejes de lado tu intuición, que esta semana podrás recoger los frutos de lo sembrado y verás que todo va mejorando a tu alrededor según pasen los días. Tu pareja te adorará.

TRABAJO: Tus compañeros de trabajo te pueden ofrecer salir de copas, o hacer alguna reunión con ellos, pero si tienes pareja tendrás que dejar muy claras tus preferencias y obligaciones para no molestar a nadie. Tendrás ofertas de trabajo de fuera de tu ciudad.

SALUD: No son días para cometer excesos de ningún tipo, y menos aún si se trata de cargar con pesos o trabajar muchas más horas de las que tu organismo puede soportar. Pon más cabeza en lo que haces.

CAPRICORNIO

Esta semana estarás nostálgico/a y melancólico, pero tendrás que volver a la realidad. Hay que seguir el camino y tratar de evitar cargarse demasiado con las cosas inservibles, pues si llegan cosas nuevas, no habrá sitio en tu vida para recibirlas. Vive al día. Lo mejor de la semana: ser tú mismo/a sin demasiados aditivos emocionales. Lo peor: los excesos en comidas o bebidas. Tus números de la suerte: 39, 12 y 4.

AMOR: Esta semana estarás bastante aburrido/a en el terreno emocional, quizá incluso te salgan mal los planes. El amor ocupará un espacio poco importante, o al menos no será lo mejor de la semana. Espera a momentos mejores.

TRABAJO: Te darás cuenta de que lo que tienes que hacer depende de ti, y que aunque haya personas que pretendan ayudarte, quien lo hará en realidad serás tú. No te canses antes de tiempo y termina lo antes posible.

SALUD: Puedes padecer dolores de estómago y no saber por qué. Se trata simplemente de que te tomas las cosas demasiado en serio, y en momentos de tensión, tu estómago paga las consecuencias. Relájate.

ACUARIO

Devuelve los favores y muéstrales tu cariño a las personas que te importan. Si no lo haces te sentirás mal contigo mismo/a y con esas personas, o sea, que trata de evitar que esto suceda. Lo mejor de la semana: la conciencia de lo que haces y de lo que no haces. Lo peor: mirar por encima del hombro a los demás, no te hará sentir mejor. Tus números de la suerte: 39, 12 y 3.

AMOR : Tendrás que defender tu posición ante tu pareja o ante las personas que te rodean, porque serás incomprendido/a y no verán lógica a tus actos. Demuestra tu amor y todo volverá a tu sitio.

TRABAJO: No pierdas de vista tus prioridades y céntrate más, que te pueden regañar con razón. Si estás en periodo de cambio en el trabajo, cuida tus papeles y fíjate bien en lo que firmas.

SALUD: Si no ves bien, no fuerces la vista y ve al oftalmólogo. No trates de superar tú solo/a algo que no está en tu mano, y sé más realista.

PISCIS

Céntrate más y no vivas entre fantasías, que pierdes ocasiones importantes. Es el momento de ocuparte de cosas mundanas, de temas que requieren tu atención y de personas que necesitan tu apoyo. Vive en el equilibrio. Lo mejor de la semana. la vida es un continuo ir y venir, subir y bajar, y en el justo medio está la razón. Lo peor de la semana: no conocer tus propios límites. Tus números de la suerte: 59, 14 y 5.

AMOR: No te enfrentes contigo mismo/a ni te agobies ante tus dudas, porque cuando menos lo esperes, verás las cosas claras y sabrás elegir el mejor camino. Deja que el pasado quede en su sitio y no escarbes entre las miserias.

TRABAJO: Cambios en tu trabajo o en tu empresa. Céntrate, que vean cuánto vales y no tengan dudas sobre ti. Aprovecha la experiencia.

SALUD: Puedes tener algún problema de sobrepeso o de retención de líquido, y esto hará que te sientas agobiado/a y no del todo bien.

