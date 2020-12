¿Qué dijo Obama sobre el eslogan “Defund the Police”?

El expresidente Barack Obama realizó comentarios sobre el eslogan “Defund the Police” en una entrevista con Peter Hamby.

“Defund the Police” (en español: quitar fondos a la policía) ha sido una de las propuestas para hacer frente a los abusos y muertes ejecutadas a manos de policías, sobretodo aquellas relacionadas con episodios de racismo como las de George Floyd o Breonna Taylor.

En una entrevista con Hamby, Obama ha opinado sobre el desfinanciamiento policial, promulgado bajo la consigna “Defund the Police”, y qué tan acertado resulta para generar cambios.

Si usted cree, como yo, que deberíamos ser capaces de reformar el sistema de justicia penal para que no sea parcial y trate a todos de manera justa, supongo que puede usar un eslogan ágil, como ‘quitar fondos a la policía’, pero ya sabe, perdió una gran audiencia en el momento en que lo dices, lo que hace que sea mucho menos probable que realmente consigas los cambios que deseas , dijo el expresidente en la entrevista.

Barack Obama tells Snapchat's @PeterHamby that “snappy” slogans like “Defund the Police” aren't very effective and will lose you an audience.

“The key is deciding, do you want to actually get something done, or do you want to feel good among the people you already agree with?” pic.twitter.com/sN8pigpP9O

