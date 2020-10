¿Qué es Among Pink? La modificación de Among Us que no conocías

Una modificación del videojuego Among Us está haciéndose viral en las redes sociales. Se trata de Among Pink, una versión del juego basada en la banda surcoreana BLACKPINK.

Tres chicas latinas y fanáticas de BLACKPINK tuvieron la idea de crear la modificación (MOD, en términos técnicos) de Among Us.

Among Pink fue estrenado el 23 de octubre y está ambientado en las integrantes de BLACKPINK: Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie.

Las creadoras de Among Pink pertenecen a Venezuela, Perú y México. El ambiente del juego está diseñado con base en el estilo de la agrupación e incluye sus canciones.

Asimismo, la tres chicas han creado cuentas en Twitter e Instagram (con el usuario “AmongPinkGame”) donde promocionan el juego y comparten tutoriales para instalarlo.

Por el momento, las aficionadas de BLACKPINK, se identifican con perfiles en redes sociales. Sus cuentas son: IuvsickgirIs, whippedxjennie, y artistlvr.

Luego de hacer la versión para computadora, las usuarias buscaron la ayuda de un usuario de El Salvador (livedement) para diseñar las versión para teléfonos móviles, revelaron en una entrevista para La República de Perú.

Blink did it pic.twitter.com/ySRDVHDGf6 — Among Pink (@AmongPinkGame) October 24, 2020

Estamos involucradas cuatro personas, Viansé fue la programadora y diseñadora de las animaciones, tareas, mapas y música. Acualia es publicista, Vanessa es diseñadora gráfica y aportaron con diseños para la promoción del juego o con dibujos que serían utilizados en este mismo. A último momento se unió Víctor, LiveDement, quien fue contactado un día antes del lanzamiento del juego para ayudarnos en la creación de Among Pink en dispositivos móviles , dijeron en la entrevista.

El videojuego fue diseñado en varios idiomas como el español, inglés y el coreano.

Los creadores quieren que los aficionados de BLACKPINK en todo el mundo puedan disfrutar de Among Pink.

Para obtener el juego, consíguelo en los enlaces compartidos por las usuarias y sigue los pasos del tutorial de descarga: