Conoce qué es ARk, la tormenta que amenaza con inundar California y cuándo sucederá

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha hecho una predicción que suena bastante alarmante y se trata de ARk o ARkStorm, una megatormenta que podría inundar California, por eso te contamos qué es y cuándo llegará.

Y es que esta tormenta, sería tan grande que causaría una inmensa devastación, con daños incluso tres veces mayores a los que se han calculado en predicciones como el megaterremoto conocido como The Big One.

Debido a los estragos causados por los ríos atmosféricos en California, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha hecho estudios de la posible llegada de una tormenta con probabilidades de inundar varias partes del estado.

Esta información se dio a conocer por The U.S Geological Survey en el archivo Overview of the ARkStorm Scenario a través del Multi Hazards Demonstration Project que usa la ciencia para estudiar posibles desastres incluidos terremotos, tsunamis, incendios e inundaciones, entre otros.

El proyecto involucra a planificadores de emergencias, empresas, universidades, agencias gubernamentales y otros en la preparación para desastres naturales importantes. El proyecto también ayuda a establecer objetivos de investigación y proporciona información para la toma de decisiones para reducir las pérdidas y mejorar la resiliencia”, señala la publicación.

¿Qué es la tormenta ARk y cuándo llegaría a California?

De acuerdo con Overview of the ARKStorm Scenario, una tormenta ARk es un río atmosférico, es decir, una alargada banda de humedad concentrada en la atmósfera en forma de nubes.

La tormenta ARk, según los expertos, provocaría deslizamientos de tierra e inundaciones, daños físicos al entorno construido y consecuencias sociales y económicas.

La tormenta hipotética golpearía la costa oeste de los Estados Unidos y sería similar a las intensas tormentas invernales de California que ocurrieron en 1861 y 1862.

Se estima que la tormenta produzca precipitaciones que en muchos lugares excederían los niveles que solo se experimentan en promedio una vez cada 500 o mil años.

¿Cuáles serían los estragos provocados por ARk?

Según el estudio, ARkStorm sería mucho más que solo lluvias, te decimos cuáles serían los estragos: