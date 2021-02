¿Qué es Avatar Studios y por qué emociona a los fans de Avatar?

Los aficionados de “Avatar: la leyenda de Aang” (Avatar: The Last Airbender, en inglés) han reaccionado con emoción ante la última revelación que Nickelodeon ha realizado sobre la serie animada.

Nickelodeon anunció en un tuit que la famosa serie se expandirá a través de la creación de Avatar Studios.

Nickelodeon está lanzando Avatar Studios, una nueva división para crear contenido original que abarca series animadas y películas basadas en el mundo de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra , reseña una nota de prensa publicada por Entertainment Weekly y compartida por Nickelodeon en Twitter.

we're teaming up with Avatar co-creators Mike and Bryan to launch Avatar Studios with exclusive new content coming to Nick and @paramountplus! https://t.co/jD6HrMBfK9 pic.twitter.com/y8ItY0p5Pl

— Nickelodeon (@Nickelodeon) February 24, 2021