Autoridades revelaron hoy que el ex jugador de la NFL, Phillip Adams, fue quien asesinó a cinco personas, incluido el Dr. Robert Lesslie y dejó un herido de gravedad en Carolina del Norte, hecho que conmocionó a todo el mundo.

Según reportes, Adams estaba recibiendo un par de tratamientos del Dr. Robert Lesslie, aunque no se especificó de qué se trataban, el jugador padecía intensos dolores de cabeza en los últimos meses.

No es el primer caso de un ex jugador NFL que utiliza armas de fuego en actos violentos

Por otra parte, luego del asesinato de cinco personas, Phillip Adams decidió quitarse la vida la madrugada de este 8 de abril, hasta el momento, autoridades no han encontrado indicios o una carta que explique el motivo por el que el ex jugador disparó contra las personas.

No es el primer caso de un ex jugador de la NFL que comete actos violentos con armas de fuego. Recordemos a Junior Seau, ex defensivo que jugó 20 temporadas en la NFL decidió dispararse en el pecho y quitarse la vida.

Luego de aplicarle la autopsia, autoridades determinaron que padecía CTE (Encefalopatía Traumática Crónica), por lo que la familia decidió demandar a la NFL por los golpes sufridos durante su carrera en la Liga.

Recordemos el caso del ex TE Aaron Hernández

Otro caso sonado que padeció CTE es el de Aaron Hernandez, un ex TE que jugó para los New England Patriots y que asesinó a dos personas con arma de fuego. Posteriormente se quitó la vida en prisión, dejó tres cartas y tras la autopsia, se determinó que padecía también CTE.

Un caso más es el del WR Chris Henry, quien falleció luego de caer de un vehículo en marcha y perdió la vida por las heridas tras discutir con su prometida. Luego de la autopsia, se determinó que el receptor también padecía CTE.

Aunque este último caso no tiene armas de fuego de por medio, sí coincide con impulsos violentos que tienen los ex jugadores y jugadores con CTE.

Pero, ¿Qué es el CTE, padecimiento conocido como la ‘Enfermedad de la NFL’ y que pudo tener Phillip Adams?

Pero aquí surge la pregunta, ¿Qué es el CTE? La encefalopatía traumática crónica (CTE) es una condición degenerativa del cerebro que ocurre en atletas.

Es una condición causada por una lesión cerebral traumática o lesiones cerebrales traumáticas como conmoción cerebral o conmociones cerebrales sub.

CTE es común en deportes tales como futbol americano. La gente que participan en otros deportes o que experimenta traumatismo craneal en los militares puede también pueden padecer CTE.

No se sabe si Phillip Adams padecía CTE

Lo adverso de esta enfermedad, el CTE se diagnostica solamente en la autopsia, pues un examen directo del tejido necesita ser tomado. Sin una autopsia completa, la condición nunca habría sido reconocida.

No se ha concluido que el ex jugador Phillip Adams haya padecido CTE, sin embargo, será la autopsia completa la que determine si padecía esta enfermedad que ha provocado diversos fallecimientos de ex jugadores NFL.