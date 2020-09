¿Qué es el Playstation Plus Collection y cuánto costará al público?

Ayer, todos los fans de Playstation gritaron de emoción al saber los precios originales de la nueva consola y el adelanto de diversos juegos como Miles Morales: Spider Man, God Of War y hasta una extensión de la saga de Harry Potter.

Pero no eran las únicas sorpresas que nos tenía preparadas Sony, sino también, el nuevo servicio de suscripción que estará a la altura del Xbox Game Pass y quizá hasta sea la opción preferida de muchos gamers en el futuro.

¿Qué es el Playstation Plus Collection?

El nuevo servicio tendrá por nombre PlayStation Plus Collection y se trata de una renovación al servicio para que los usuarios que tengan el Playstation, puedan acceder a los títulos del PS4.

La única desventaja es que este servicio será sólo para usuarios del Playstation 5 en cualquiera de sus dos versiones.

Además, el servicio ya tendrá disponibles todos los títulos que presentaron ayer en el eveto especial de Sony como “God of War”, “Until Dawn”, “Bloodborne”, “Monster Hunter World”, “Final Fantasy XV”, “Fallout 4”, “Mortal Kombat X”.

Otros títulos que mostraron también son “Uncharted 4”, “Ratchet & Clank”, “Days Gone”, “Detroit Become Human”, “Battlefield 1”, “Infamous Second Son”, “Batman Arkham Knight”, “The Last Guardian”, “The Last of Us Remastered”, “Persona 5” y “Resident Evil”.

Todos estos títulos estarían disponibles con el lanzamiento del servicio, además de otros 10 títulos, pero falta que Sony confirme esta noticia.

¿Cuánto costará el servicio?

Para los que cuenten con el servicio de Playstation Plus no tendrá un costo adicional, recordemos que cuesta unos 70 dólares anuales, así que es un precio más que justo para todos los beneficios que traerá.

¿Quién ya quiere estrenar este novedoso servicio de Sony?