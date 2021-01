¿Qué es el Silhouette Challenge? El nuevo desafío de TikTok

Silhouette Challenge se ha convertido en la nueva tendencia de TikTok. No se sabe quién inició todo, pero el hashtag de este desafío ya ha acumulado más de 159 millones de visitas. El desafío de la silueta implica posar en una puerta antes de convertirse en una silueta negra sensual sobre un fondo rojo.

El concepto es aparentemente simple. Eliges una puerta en donde grabar, bailas frente a la cámara con un poco de música y de repente muestras una silueta oscura parada en el marco de la puerta. ¿Parece fácil verdad?

Parece bastante sencillo crear una silueta con la correcta iluminación, pero al tratarlo de hacer muchos han descubierto que no es tan sencillo. Por lo menos si no tienes el equipo adecuado. Entonces, ¿Qué necesitas para hacer el desafío de silueta de TikTok? Estos son los consejos de Pop Buzz

¿Cómo hacer tu propio Silhouette Challenge?

Para hacer tu propia versión del Desafío no necesitas a un camarógrafo experto ni trucos de PhotoShop. Sólo necesitas usar un filtro de Snapchat y mucha creatividad.

Y si no tienes Snapchat, puede crear el efecto parecido siguiendo los pasos anteriores sin el filtro. Sólo que el efecto no se notará tanto.

Este es el paso a paso del Desafío de la Silueta:

Primero encuentra una puerta en donde posar . Si no tienes una, cualquier telón de fondo sensual servirá.

Párate frente a la puerta y graba la primera parte del video, incluida la pose final. Guarda este video que debe ser con iluminación normal y usando su ropa.

Guarda este video que debe ser con iluminación normal y usando su ropa. Ahora dirígete a Snapchat y selecciona el filtro “Vin Rouge” .

Graba un segundo video usando este filtro "Vin Rouge". Deberás apagar todas las luces excepto una en la habitación detrás de ti. Este video debe comenzar donde terminó el último video en una posición de silueta. En este segundo video asegúrate de usar ropa más ajustada para enfatizar su forma. Esto es para la parte de la silueta del video.

Ahora regresa a TikTok y agrega los dos videos que guardaste para hacer un clip completo.

que guardaste para hacer un clip completo. Agrega el sonido asegurándote de que la transición se alinee con el cambio al modo silueta. Puedes usar la sincronización automática para esto.

Canciones utilizadas para el Silhouette Challenge

Estas son las canciones que se están usando en este desafío. Comienza con “Put Your Head On My Shoulder” de Paul Anka y termina con “Streets” de Doja Cat. La canción se encuentra en el álbum “Hot Pink” de 2019.