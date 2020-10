¿Qué es #FakeMelania? La teoría conspirativa que resurge en Twitter

Una teoría conspirativa sobre Melania Trump resurge en Twitter con la etiqueta #FakeMelania.

Algunos usuarios de la red social plantean que una fotografía tomada a Melania Trump el pasado 22 de octubre es “prueba” de que Donald Trump está usando una “doble” como esposa.

Today's photo of a fake Melania. They think we won't notice this? pic.twitter.com/3xP7MbGy8b — Duty To Warn 🔉 (@duty2warn) October 25, 2020

La fotografía corresponde al momento en el que la pareja aborda un helicóptero en la Casa Blanca el día del último debate presidencial.

La instantánea, tomada por The Associated Press ( AP ) muestra a la pareja presidencial abordando un Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca.

Sin embargo, una verificación de otras fotos tomadas el mismo día confirma que Melania Trump no fue cambiada por una doble.

AP publicó en su servicio de fotografías privado al menos 45 fotos del mismo día donde no solo se ve a la Primera Dama abordando el Marine One, también se le ve bajando de él para luego subir a un avión con rumbo a Tennesse. Los diferentes ángulos de las fotografías confirman que Melania Trump no usa una doble.

It’s Melania. Why bother with weird conspiracies when we’re already inundated with real corruption and scandals? #FakeMelania pic.twitter.com/cwdMFViQwj — Tara 🇺🇸🦅 (@TaraHen31) October 25, 2020

Algunos usuarios que vieron el hashtag #FakeMelania se han confundido por la desinformación y otros denuncian que hay asuntos más importantes de los que ocuparse. Es Melania, ¿por qué molestarse con raras conspiraciones cuando ya estamos inundados de corrupción y escándalos reales? , tuiteó la usuario TaraHen31.

No obstante, hay tuiteros que se han tomado el asunto como una broma y han compartido memes graciosos sobre #FakeMelania que están divirtiendo a muchos en la red social.

Without a doubt my cat Deacon is a #FakeMelania pic.twitter.com/u4ubqnhxzr — Hey Jude 🏳️‍🌈🕷🦄🐱🤠👢⚓️🛍 (@Rosinacarley) October 25, 2020