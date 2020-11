¿Qué es Megan is Missing? La cinta de terror viral en Tik Tok

Michael Goi no se imaginó lo que sucedería con una película que estrenó en 2011 y es que gracias a Tik Tok, Megan is Missing se volvió viral.

La frase #MeganIsMissing ha sido utilizada más de 72 millones de veces por los usuarios de esta red social y es que, años después de su estreno, la cinta se ha vuelto controversial y los espectadores hablan sobre la forma en que los ha traumado.

Escrita y dirigida por Michael Goi, quien ha trabajado en proyectos como American Horror Storry, La Posesión de Mary, Scream Queens, Terror al Anochecer y Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, entre otros, Megan is Missing cuenta la historia de dos adolescentes que son mejores amigas, sin embargo una desaparece.

Megan (Rachel Quinn) y Amy Herman (Amber Perkins) viven en Hollywood, California, pero luego de tener una cita en línea, Megan desaparece, llevando a Amy a su búsqueda.

La cinta fue grabada en 2006, pero se estrenó hasta 2011. Cuando se filmó, Goi dijo que buscaba ayudar a los jóvenes y salvar vidas, sin embargo, la cinta es criticada por mostrar escenas de tortura y violencia sexual e incluir a menores de edad (los personajes tienen 14 años).

La cinta es tan controversial que en países como Nueva Zelanda fue prohibida.

La cinta da una advertencia: está basada en hechos reales, sin embargo la historia no es real.

Goi se basó en los secuestros a menores que suceden día con día, algo que ha traumado y preocupado a los jóvenes de Tik Tok y Twitter, donde se ha hecho viral.

Antes de verla, debes saber que Goi, al darse cuenta de que su cinta revivió, lanzó una advertencia a todos los que quieren verla:

La cinta está disponible en Amazon Prime, Google Play y YouTube. Antes de verla te dejamos algunas reacciones de los usuarios, algunos de los cuales están pidiendo a los demás que no la vean.

hi, i just watched megan is missing and i regret watching it. pic.twitter.com/qWqj9xQokL

If any of you are planning to watch Megan Is Missing, please know that this film lacks excessive gore and many violent acts are implied. pic.twitter.com/QMrAyh7t70

— Bˎˊ˗ (@solarezxs) November 16, 2020