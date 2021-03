Un nuevo servicio se unió a la dura competencia por ofrecer la mejor plataforma de streaming alrededor del mundo. Se trata de Paramount Plus, de la vieja productora y distribuidora de cine, con sede en Hollywood.

La compañía ViacomCBS, que ya ofrece servicio de streaming en Estados Unidos, anunció la llegada oficial de Paramount Plus a Latinoamérica este jueves 4 de marzo de 2021.

Esta no es otra plataforma de Streaming.

¡Hoy le damos la bienvenida a @ParamountPlusLa! Suscríbete ahora a esta montaña de entretenimiento.https://t.co/2Uu8UE5GvE pic.twitter.com/Yw8Y8GsmTP — Paramount Pictures México (@ParamountMexico) March 4, 2021

Paramount Plus se creó para reemplazar a CBS All Access en Estados Unidos y competir con plataformas como Netflix, Amazon y Disne+. En La Noticia te diremos todo lo que debes de saber si planeas contratar su servicio en Latinoamérica.

¿Cómo puedes suscribirte a Paramount Plus?

Sencillo, lo único que tienes que hacer es ingresar a www.paramountplus.com y registrarte. La aplicación está disponible para Android y iOS. Por el momento no hay un límite de reproducciones simultáneas como en otras plataformas.

¿En qué dispositivos está disponible?

Podrás disfrutar de la nueva plataforma en los siguientes dispositivos:

-Computadoras de escritorio ya sea PC o Mac

-iOS en teléfonos celulares y tablets ( iOS 10 e iOS11+)

-Apple TV 4 (tvOS) y 5 (4K)

-A través de la aplicación Android

-Dispositivos de FireTV

-Roku ( dependiendo del país)

-Chromecast

¿Cuánto cuesta la suscripción?

El costo es mensual y varía dependiendo del país. En Estados Unidos el precio es de 9,99 dólares; en México costará 79 pesos; mientras que en Argentina tendrá valor de 299 pesos.

¿Qué formas de pago hay?

Puedes pagar tu suscripción a Paramount Plus con tarjeta de crédito MasterCard y Visa. También lo puedes hacer a través de iTunes, Google Play o Amazon.

¿Qué contenido ofrece?

La nueva plataforma ofrece espectáculos únicos como “Black Monday”, “Escape at Dannemora”, “City on a Hill”, “Your Honor”, “The Good Lord Bird”, “The Affair”, “The Comey Rule”, “Dexter”, “Ray Donovan”, entre otras.

Además de contenido exclusivo como “The Good Fight”, “The Twilight Zone”, “Tooning out the News”, “No Activity”, “Why Women Kill”, “Interrogation”, “The Thomas John Experience” y “Tell Me a Story”.