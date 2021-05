¿Qué es el pearling, la cirugía de Babo para dar más placer sexual?

Babo de Cartel de Santa es conocido por hablar abiertamente en entrevistas, sus canciones y en sus redes sociales sobre su vida sexual y recientemente, en una charla, el artista detalló qué es el pearling, una modificación a la que se sometió para dar más placer sexual.

Y es que, de acuerdo con el cantante de 44 años, originario de Nuevo León, México, esta práctica tiene la única finalidad de dar más placer sexual a sus parejas.

La conversación ocurrió hace unos días, como parte del podcast “En Cortinas con Luisito”, de Luisito Comunica.

La pregunta hacia Babo fue hecha por Luisito Comunica, luego de que en una emisión anterior del podcast Facundo le contó el procedimiento al que Babo se había sometido.

Por su parte, Babo aclaró que tiene incrustadas 6 “canicas” y 4 “costillas” que tienen como fin estimular el punto G de las mujeres.

Asimismo, el cantante señaló que fue él mismo quien diseñó todo lo que se quería incrustar, aunque tuvo un par de complicaciones, pues después del procedimiento debía abstenerse de tener relaciones sexuales durante dos meses y él no se abstuvo.

El tiempo de recuperación es como dos meses sin co**r, aunque yo no me aguanté y tuve un desgarre, se me corrió una canica”, narró Babo.