Después de que WhatsApp anunció el 4 de enero que sus condiciones de uso cambiarían para que la información de sus usuarios fuera de territorio europeo fuera compartida con Facebook -compañía dueña de la plataforma-, miles de usuarios expresaron su inconformidad.

Los usuarios de WhatsApp tienen hasta el 8 de febrero para aceptar las nuevas condiciones de uso, de lo contrario, no podrán seguir utilizando el servicio.

Tal fue el disgusto de los usuarios de WhatsApp, que las descargas en servicios de mensajería alternos como Telegram y Signal comenzaron a crecer.

Incluso, el CEO de Telegram, el ruso Pável Dúrov, emitió polémicas declaraciones sobre las formas de operar de Facebook y WhatsApp.

“Escucho que Facebook tiene un departamento completo dedicado a descubrir por qué Telegram es tan popular. Imagínese a decenas de empleados trabajando en eso a tiempo completo. Estoy feliz de ahorrarle a Facebook decenas de millones de dólares y regalar nuestro secreto gratis: respetar a sus usuarios”, aseveró.

En medio de la polémica, millones de usuarios se han mudado a Telegram, que ofrece un servicio de mensajes encriptados y donde la información personal está mejor resguardada.

Existe un tercero en disputa, Signal, que se describe como: “una aplicación de mensajería multiplataforma”, donde “la privacidad no es un modo opcional, es solo la forma en que funciona. Cada mensaje, cada llamada, cada vez”. Un servicio que promete ser el más seguro del mundo.

Tan buena reputación con la privacidad tiene Signal, que incluso personalidades como el CEO de Tesla, Elon Musk, la recomienda.

Por si fuera poco esta recomendación, el polémico hacker y periodista, Edward Snowden, quien es buscado por el gobierno de Estados Unidos por difundir información federal confidencial, recomendó Signal por el simple hecho de que la usa a diario y sigue vivo.

That's @signalapp, for those who don't speak Elon. https://t.co/NA1PV9FN1o

— Edward Snowden (@Snowden) January 7, 2021