Elon Musk sigue demostrando que quiere incursionar en todas las áreas tecnológicas posibles. Aparte de dedicarse a la fabricación aeroespacial, su famosa compañía, Space X, ofrecerá servicio de Internet satelital.

Space X publicó los costos de una prueba beta de su nuevo servicio de Internet de banda ancha “Starlink”, el cual es transmitido a través de pequeños satélites. Los primeros clientes fueron un distrito escolar en Texas y entidades del gobierno del mismo estado.

En sus primeras pruebas en el mercado, Starlink está ofreciendo su servicio a un selecto grupo de consumidores. Posteriormente, se comercializará en el resto del mundo.

De acuerdo a la prueba, llamada Beta Better than Nothing, se estima que el servicio se pueda iniciar este mismo año en Estados Unidos y Canadá con una “cobertura casi global del mundo poblado” para 2021.

Space X no ha dado informes a los medios sobre su nuevo servicio de internet Starlink.

¿Qué precio tendrá el servicio de internet Starlink?

El programa Beta de Starlink tiene un costo de 99 dólares al mes, más un único pago de 499 dólares por hardware. Incluirá una terminal de usuario, un trípode de montaje y enrutador Wi-Fi.

Los precios fueron dados a conocer por el medio CNBC, que obtuvo información que los posibles usuarios recibieron por parte de Starlink a través de correos electrónicos, donde se les advierte que en las primeras etapas, el servicio puede ser lento.

Al momento, Space X ha lanzado más de 800 pequeños satélites para fortalecer su red de banda ancha. En 2019, un ejecutivo de Space X dijo que para que Starlink pueda abastecer servicio de Internet a la mayoría del mundo, necesitaría alrededor de 1,800 satélites.

Astrónomos han expresado su preocupación por el creciente número de satélites en la órbita terrestre baja, debido a que la luz que rebota en ellos puede llegar a afectar las imágenes que se perciben con los telescopios. Space X dijo que colocará revestimientos experimentales en los satélites para reducir su brillo.