Muchas aplicaciones que rondan en Facebook y Twitter han servido para que la gente se entretenga, en época de Pandemia del COVID-19, cualquier diversión es buena a pesar de que tengas que regalar (ojo con esto) tus datos a los desarrolladores, como Face App.

De esta forma, tenemos Apps que pueden cambiar tu rostro, ponerte filtros, hacer quizzes o hasta cambiarte tu fisonomía por personajes animados o de alguna serie en especial que sea del gusto del público.

¿Qué es Toonme, la App que te transforma en un personaje de Disney?

Una de ellas es ToonMe, la cual ha sido utilizada por usuarios de Facebook y Twitter ya que transforma al usuario en personajes animados de Disney.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Y bueno, ToonMe tiene diversas ventajas sobre otras Apps, primero, es un programa que utiliza la inteligencia artificial para modificar los rostros en caricaturas o dibujo animados al instante, algo nuevo y divertido.

Seguro has visto estas imágenes en las redes sociales

Hay diversas opciones, como un estilo muy similar a los dibujos animados de Disney, dibujos lineales o con vectores, esto, para incentivar la imaginación del usuario y que pueda crear distintos personajes.

Es con esta App que han aparecido imágenes de Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario Hugo López-Gatell, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, entre otros hechos caricatura, así que ya sabes de dónde provienen.

¿Cómo se usa la App, ToonMe?

Para usar ToonMe hay que descargar la aplicación, la cual está disponible para los sistemas operativos iOS y Android, respondes unas pregunta sobre cómo fue que diste con la app y de inmediato iniciará una prueba de tres días.

Hay diferentes opciones para crear imágenes, incluso de personajes de Disney, las cuales deberán seleccionar en el recuadro que sale en la esquina superior izquierda.

De esta forma, ToonMe te dejará utilizar imágenes que tengas en tu galería y buscar fotos de celebridades donde se vean claros los rostros y solamente aparezca una persona.

Eliges la imagen y esperas a que la aplicación haga su magia, cuando termine también te permitirá crear un gif con esa misma versión animada que te dio, así como ponerle efectos y texto. A

Para los que no tienen un buen modelo de móvil, ToonMe también existe para versión de escritorio, así que no hay pretexto para no utilizar esta App.