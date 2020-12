Luego de que la estrella de cine, Elliot Page, confesó este martes que es transgénero y que se identifica con el género no binario, surgió una pregunta que se hicieron muchas personas:

¿Qué es el género no binario?

Para comprender la definición hay que partir de la diferencia entre sexo y género. Género es un constructo e identidad social, donde una cultura espera ciertas actitudes, sentimientos y comportamientos de una persona dependiendo de su sexo biológico.

Por otra parte, el sexo es se trata de las características biológicas de un ser vivo al nacer como los cromosomas, hormonas y genitales, De ahí derivan los conceptos de masculinidad y feminidad.

La identidad de género es la percepción desde el sentido psicológico de una persona sobre su propio género.

“Muchas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género ‘queer’, género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer”, dice la Asociación Estadounidense de Psicología.

¿Qué es el transgénero?

En el caso de los transgénero, su identidad, expresión y roles de género no van con con lo que la sociedad asocia con su sexo.

“Necesitamos entender que cuando hablamos de cómo las personas experimentan su género, es el género que ellas dicen que es”, dijo a CNN Amit Paley, director de The Trevor Project, una organización de intervención en crisis y prevención del suicidio para jóvenes LGBTIQ.

Entendiendo todo lo anterior, podemos decir que el género no binario aplica a las personas que no se autoperciben como hombre ni como mujer y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno.

“A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y el hilo de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor”, dijo Elliot Page en el mensaje en el que compartió su identidad de género este martes.