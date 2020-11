¿Qué escuchaba Barack Obama en la Casa Blanca? Él lo revela

El ex presidente Barack Obama reveló cuál era la música que escuchaba durante su tiempo en la Casa Blanca.

Obama armó una lista de reproducción de música y la twitteó el lunes. La lista cuenta con una amplia variedad de géneros musicales y con canciones de Beyoncé, The Beatles, Bob Dylan y U2 entre otros.

En poco más de dos horas, el tweet con la lista de reproducción recibió más de 100 mil me gusta.

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0

— Barack Obama (@BarackObama) November 16, 2020