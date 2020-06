¿Qué están haciendo Charlotte y Mecklenburg para mejorar sus recursos en español?

Martin Rojas comienza su jornada a las 6 de la mañana, cuando despierta y se prepara para otro día de trabajo junto a su esposa y socia en la New York Pastries and Pastelería, ubicada en la East Exmore Street en Charlotte. A partir de las 7:00 a.m., el aroma de pasteles frescos con toques de vainilla dulce y rellenos de frutas inundan el local. Para las 8:00 a.m., están listos para abrir sus puertas, donde los clientes ya forman una fila y los pedidos de entrega hacen que el teléfono suene sin parar. Neveras repletas de baklava, lionesas, tartas de frutas, coloridas galletas italianas y una variedad de pasteles se lucen tras el mostrador, esperando ser compradas.

Si bien sus especialidades son los pasteles europeos, Rojas es oriundo de México, lo cual significa que las conchas y el cremoso flan de tres leches también forman parte de su gran selección.

“La gente está muy contenta”, dice Rojas, cuyos clientes amablemente lo llaman Don Pepe. «Siempre se van contentos. Siempre estamos para el cliente. Nos dicen que somos personas alegres.”

Después de salir de México, Rojas vivió en la ciudad de Nueva York y trabajó en una panadería griega durante dos décadas, antes de mudarse al sur y establecer su propio negocio en Charlotte hace cinco años. Fue la primera vez que enfrentó el complicado proceso sabiendo poco inglés y sin recursos en español.

«La parte más difícil fue entender palabras muy específicas», explica Rojas. «Tuve que decirle mi niña, que no tenía ni diez años, que me ayudara con lo que podía».

Creciente necesidad de información en español

Rojas es uno de los cerca de 97,000 latinos que, según las estadísticas, vivieron en el condado de Mecklenburg en el 2015 e identificaron el español como su idioma principal. Aunque el español solo era el idioma principal para el 9 % de la población total del condado de Mecklenburg, más de la mitad de la población latina ese año era hispanohablante. De hecho, Carolina del Norte ocupó el 11º puesto entre los 50 estados de Estados Unidos, Puerto Rico y el Distrito de Columbia en el 2015, con el mayor número de hispanohablantes. El condado de Mecklenburg también fue el único condado de Carolina del Norte entre los primeros 100 en el país, con la población de habla hispana más grande, tomando el puesto 81°, seguido por el condado de Wake exactamente en el casillero 100°.

Datos del 2018, los más recientes disponibles, muestran que la población hispanohablante alcanzó más de 110,281 personas. Y es probable que siga creciendo. Un estudio del Centro Poblacional de Carolina del Norte en la UNC-Chapel Hill muestra que esta población creció más rápido en Carolina del Norte que en cualquier otro estado entre el 2010 y el 2018 por un 24.6 %, en comparación con la tasa nacional de 18.6 %. Aún así, la rapidez con la cual los gobiernos locales están apoyando a los habitantes que hablan español no refleja ese crecimiento de la población.

Rojas, por ejemplo, asegura que un intermediario o intérprete de español dentro de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado o la oficina de Recursos Comerciales de Charlotte sería muy útil. Otras personas que acudieron a él pidiéndole consejos para abrir un negocio también lo creen.

«Hay mucha gente que tenemos negocios pero no sabemos inglés,” dijo Rojas. “Si hubiera una persona que nos entendiera en español y todo, sería bien diferente.”

¿Qué están haciendo la ciudad y el condado?

En la última década, han habido muchos intentos dentro del Concejo de la Ciudad de Charlotte y la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg para implementar servicios lingüísticos locales, siendo Charlotte la ciudad más poblada de Carolina del Norte.

En el 2018, la ciudad contrató a Federico Ríos como el primer gerente de inmigración e integración de la ciudad en la Oficina de Equidad, Movilidad e Integración de Inmigración (EMII), anteriormente conocida como la Oficina de Relaciones Internacionales.

Antes, dice Ríos, el personal de la ciudad que trabajaba para ayudar a la comunidad inmigrante era solo un «subgrupo» dentro del departamento de desarrollo económico de Charlotte. Una vez que Ríos fue contratado, el objetivo era crear una oficina entera con el compromiso de interactuar con las comunidades inmigrantes y ayudarlas a integrarse a la ciudad. Sin embargo, ese plan inicial de acceso al idioma e integración de inmigrantes se estableció tres años antes, con la publicación del informe del Grupo de Trabajo de Integración de Inmigrantes 2015, el mismo año en el que Martin Rojas abrió su negocio.

«Este informe en particular me parece fue el primer esfuerzo verdadero que se hizo para recopilar información, en varios idiomas, y difundirla entre grupos no anglohablantes», dijo Ríos. «Anteriormente el enfoque siempre se le había dado a los miembros de la comunidad que habla inglés».

Los miembros de la EMII asesoran a todos los demás departamentos y oficinas de la ciudad para garantizar que sus iniciativas, comunicaciones y recursos sean inclusivas para los miembros de la comunidad que no hablan inglés. Con el 16 % al 17 % de la población de Charlotte nacida en el extranjero, ha superado la tasa de crecimiento de inmigrantes de la ciudad Filadelfia, dijo Ríos.

«El Gerente de la Ciudad, que en ese momento todavía era bastante nuevo, reconoció que era necesario conectarse y comunicarse mejor con la comunidad inmigrante», dijo.

Además del español, que Ríos identificó como la necesidad más grande, otros idiomas que incluyen el vietnamita, el ruso, el alemán, el griego, el hindú y el mandarín. Los trabajadores de EMII se centran en los diez idiomas principales que hablan los miembros de la comunidad. Ríos dice que la oficina también trata de proporcionar servicios lingüísticos a cualquiera que lo necesite, sin importar su lengua materna.

El efecto COVID-19

A pesar de que existe EMII, Ríos asegura que no fue sino hasta que empezó la pandemia del coronavirus, que se aceleraron los esfuerzos por traducir muchas de las comunicaciones y recursos de la Ciudad, especialmente aquellos relacionados a la salud y a la seguridad pública.

«Desde la pandemia, hemos sido más intencionales de lo que he visto antes», dijo Ríos.

«Todos estamos lo mejor posible para impartir información vital», agrega. «No somos California, no somos Nueva York, somos nuevos en esto, así que estoy orgulloso de dónde estamos, pero no, no estábamos preparados en lo absoluto».

Entre esos esfuerzos, EMII se encuentra en el proceso de implementar una nueva política de acceso al idioma en toda la ciudad, la cual requerirá que cada departamento y oficina de la ciudad tenga un intérprete que revise y traduzca documentos vitales que salgan de ellos.

Por otro lado, los esfuerzos del condado de Mecklenburg no son los mismos. La oficial de información pública del condado de Mecklenburg, Pamela Escobar, no pudo detallar qué se traduce entre las comunicaciones del condado. Su respuesta fue que el condado no tiene «una lista concisa porque tenemos muchos departamentos». Ella explicó que el sitio web del condado «es el mejor lugar para ver lo que tenemos disponibles», siendo el ejemplo más reciente el «COVID-19 Business Toolkit.»

Si bien el sitio web de Charlotte se tradujo manualmente al español y a otros idiomas, el sitio web del condado, como lo señala el menú desplegable en la esquina superior derecha, «funciona con el Traductor de Google «.

Aunque sea efectivo para frases y anuncios breves, este método no traduce con precisión muchas de las páginas del sitio con artículos detallados y comunicados de prensa. Algunas de las páginas ni siquiera están disponibles en español y, al abrirlas, generan un mensaje de error.

Emily Yaffe, una especialista en integración de inmigrantes con la oficina EMII de Charlotte, explica que ella y otros colegas de la oficina recientemente tuvieron que echar una mano al condado, traduciendo documentos y comunicaciones vitales. Ríos dijo que esta colaboración se extendió aún más durante la pandemia COVID-19 a través de las llamadas “operaciones de emergencia” entre Charlotte, el condado e, incluso, el distrito escolar.

«Trabajé con el condado para asegurarme de que tuvieran una gran cantidad de traducciones disponibles», dijo Yaffe. «Deberíamos asegurarnos de que estamos reduciendo esas barreras entre el gobierno y los habitantes que no hablan inglés».

Dado que la pandemia ha motivado los esfuerzos de la Ciudad y el Condado por suplir más servicios lingüísticos, Ríos y Yaffe esperan que esta urgencia les ayudará a demostrar al Concejo de la Ciudad y a otros líderes del condado que es hora de dar prioridad al acceso al idioma, comenzando con la implementación de la política de acceso al idioma a más tardar el 30 de junio, el último día del año fiscal. El objetivo es que EMII comience a asignar enlaces para cada departamento antes del final del siguiente año fiscal.

Asimismo, Martín Rojas espera expandir su negocio hacia otra parte de la ciudad, una vez que los efectos de la pandemia disminuyan. Rojas también espera que, para ese entonces, él y otros empresarios inmigrantes finalmente tengan a alguien en las oficinas del gobierno local para ayudarlos a tener éxito.