¿Qué hace si le aparece una serpiente en la lechuga?

Alex White se llevó la sorpresa de una serpiente en una lechuga que compró en el supermercado. Al llegar a su casa pensó que estaba viendo un enorme gusano retorciéndose dentro de la bolsa.

Me asusté por completo cuando vi esta pequeña lengua salir de su boca y comenzar a moverse y me di cuenta de que era una serpiente porque los gusanos no tienen lengua”, dijo White.