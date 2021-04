Qué hacer si se encuentra con osos negros en Carolina del Norte

Hay un aumento de actividad de osos negros esta primavera, según la Comisión de Recursos de Vida Silvestre Carolina del Norte.

“Esto no es una sorpresa ya que la huella residencial del estado ha crecido y la gente se está acercando al hábitat de los osos; creando oportunidades para que los osos se acerquen a su propiedad, específicamente al dejar fuentes de alimentos,” dice NC Wildlife.

Consejos para coexistir con osos negros

La Comisión de Vida Silvestre ofrece seis consejos sobre cómo podemos coexistir con los osos negros.

Nunca alimente ni se acerque a un oso, ya sea intencional o involuntariamente. Dar de comer a los osos les enseña a buscar comida acercándose a las casas y a las personas . Los osos se sienten particularmente atraídos por las semillas para pájaros , los comederos para colibríes , la basura y otros alimentos para humanos o mascotas Los osos se defenderán si una persona se acerca demasiado

Asegure los alimentos, la basura y el reciclaje. La comida y los olores atraen a los osos. Guarde las bolsas de basura dentro de los botes en un garaje, cobertizo u otra área segura; Use botes de basura o contenedores de basura con un sistema de cierre seguro o que sean resistentes a los osos . Coloque la basura afuera lo más tarde posible en la mañana de la recolección de basura, no la noche anterior .

Retire los comederos para pájaros cuando los osos estén activos. Los comederos de alpiste , otros granos y colibríes tienen un alto contenido calórico, lo que los hace muy atractivos para los osos .

Nunca deje comida para mascotas al aire libre. Alimente a las mascotas al aire libre con el tamaño de las porciones que se comerán por completo durante cada comida y retire el tazón de comida vacío.

Limpiar y almacenar las parrillas. Asegúrese de eliminar toda la grasa y comida , incluso de la bandeja de goteo, después de cada uso. Una vez que la parrilla esté limpia , guárdela en un lugar resistente a los osos , como un garaje o un cobertizo.

Avise a los vecinos sobre la actividad de los osos. Comparte información sobre la actividad reciente de los osos y cómo evitar conflictos de osos.



Consejos para no atraer osos

“Atraiga aves, no osos, mediante el uso de alimentos naturales, agua de refugio y sitios de anidación seguros.” aconseja Colleen Olfenbuttel, la bióloga de osos negros de la Comisión.

Considere usar un basurero resistente a los osos o cambiar su contenedor para que sea resistente a los osos.

Y, por último, Olfenbuttel sugiere hablar con los vecinos y considerar convertirse en una comunidad BearWise certificada.

“Las comunidades de BearWise se comprometen a coexistir responsablemente con los osos, asegurando todas las posibles fuentes de alimentos y sabiendo cuándo y cómo informar la actividad de los osos,” dice Olfenbuttel.

Dónde se encuentran los osos negros

Las poblaciones de osos de Carolina del Norte se concentran en las montañas y la llanura costera, pero también en el Piamonte, generalmente en mayo, junio y julio.

Este es el momento en que los osos jóvenes, llamados transeúntes, buscan un nuevo hogar después de ser alejados por su mamá cuando ella comienza a reproducirse nuevamente.

“Mientras estos osos jóvenes, típicamente machos, pueden parecer deambular sin rumbo fijo, no están necesariamente perdidos”, dijo Olfenbuttel. “La mayoría simplemente están explorando su nuevo entorno y seguirán adelante, especialmente si se quedan solos y no hay comida alrededor”.

La mejor opción es no intervenir

En casi todos los casos, la Comisión advierte que la mejor opción es no intervenir, permitiendo que el oso se vaya solo.

La comisión no atrapa y reubica a los osos. No hay lugares remotos para mover osos y la reubicación puede ser mal para el oso, ya que no está familiarizado con el nuevo lugar y los recursos alimenticios.

Para obtener más información sobre cómo vivir responsablemente con los osos negros, visite BearWise.org.

Si tiene preguntas sobre los osos y otras interacciones entre humanos y vida silvestre, comuníquese con la Línea de ayuda de vida silvestre de Carolina del Norte de la Comisión al 866-318-2401 o envíe un correo electrónico a HWI@ncwildlife.org.

