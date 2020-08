¿Qué hago si estoy cerca de alguien que no usa mascarilla?

Un grupo de médicos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades ( CDC , por sus siglas en inglés) compartieron información sobre qué hacer si alguien no usa mascarilla en un espacio cerrado.

Los médicos emitieron las recomendaciones en una conferencia sobre los lineamientos para retomar la clases presenciales durante el otoño.

Una de las preguntas realizadas fue “¿Qué hacer si alguien no quiere usar mascarilla?” en la escuela, una inquietud que además se plantean otras personas cuando están en espacios cerrados.

La respuesta estuvo a cargo del Dr. John Brooks, director médico de respuestas para la emergencia por la COVID-19 en los CDC .

“Haz lo que puedas para distanciarte de esa persona. Esa es la primera cosa que debes tener bajo tu control”, indicó el médico.

Brooks señaló que “desafortunadamente” se están presentando casos de personas que no quieren usar la mascarilla y destacó que alejarse es la primera medida. “Mientras más lejos te mantienes, menos concentración de partículas hay en el aire”, indicó Brooks.

¿Y si no puedo irme?

El Dr. Brooks también ofreció alternativas para los casos en los que no sea posible salir del lugar donde se encuentra la persona que no use mascarilla.

“Si no puedes irte del espacio, haz lo que puedas para incrementar la ventilación. (…) Abrir la puerta, abrir una ventana o ir afuera” son algunas de las soluciones planteadas por el médico.

Igualmente, Brooks informó sobre qué hacer si el lugar tiene aire acondicionado o calefacción. En ese caso, sugirió cambiar el número de cambios de aire por hora al mayor número posible que el equipo permita.

Por otro lado, en la reunión se indicó que los ventiladores no deberían apuntar directamente a los rostros de las personas para evitar que se dispersen partículas que puedan producir contagios por coronavirus.

Los CDC emitieron una serie de lineamientos para las escuelas que retomen las clases presenciales en el otoño de 2020.

