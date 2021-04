¿Qué hago si recibí la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19?

El experto en enfermedades infecciosas del país, el doctor Anthony Fauci dijo que son muy pocos los casos de coágulos aparecidos tras recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Apenas se presentan en “menos de uno en un millón” de los vacunados, indicó Fauci.

Sin embargo, aún hay muchas preguntas luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés) recomendaran detener la vacunación con esta dosis.

En primer lugar, se pide mantener la calma a quienes recibieron la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus. No obstante, los CDC indican que los síntomas a los que debe prestar atención si recibió la vacuna son los siguientes:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Intensos dolores de cabeza, de espalda o abdominales.

Nuevos síntomas neurológicos

Dificultad para respirar.

Hinchazón en las piernas.

Pequeños puntos rojos en la piel.

Moretones.

Estos síntomas están asociados a la aparición de coágulos y se debe acudir inmediatamente al médico en caso de presentarlos. Generalmente, pueden aparecer entre la primera y la tercera semana después de haber recibido la vacuna.

Te puede interesar:

Efectos secundarios

Hay una serie de efectos secundarios que pueden aparecer después de recibir la vacuna y no deben preocupar a quienes se vacunaron. Son los dolores en el brazo y los síntomas de una gripe común durante un par de días.

Tratamiento

Los CDC publicaron en su sitio web recomendaciones sobre el tratamiento de la aparición de coágulos de sangre (trombos) por la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson.

En primer lugar se debe practicar primero un examen de trombocitopenia inducida por heparina (HIT, por sus siglas en inglés) antes de usar la heparina como medicamento en el tratamiento.

No trate a pacientes con eventos trombóticos y trombocitopenia después de recibir la vacuna J&J COVID-19 con heparina, a menos que la prueba de HIT sea negativa, indican los CDC.

Si la persona dio positivo a la prueba de HIT o no se puede realizar el examen “se deben considerar seriamente los anticoagulantes sin heparina y la inmunoglobulina intravenosa en dosis altas”, expresan los CDC.

Te puede interesar:

AstraZeneca

Otra vacuna relacionada con la aparición de trombos fue la de AstraZeneca. Además, en un reporte de casos médicos elaborado por un equipo de investigadores alemanes se realizaron conclusiones similares con respecto al uso de la heparina en el tratamiento.

(…) nosotros recomendaríamos terapia con anticoagulantes no heparínicos, como los anticoagulantes orales directos (rivaroxaban, apixaban) que están autorizados sin necesidad de tratamiento inicial con heparina, dijeron los investigadores en un estudio que aún no ha sido revisado por un panel de árbitros.

Te puede interesar:

⚠️ Atención ⚠️ Este artículo es informativo y no sustituye la necesidad de consultar con su médico o profesional calificado acerca de posibles síntomas y situaciones particulares de su condición de salud. La elaboración de este texto se realizó con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y The Associated Press. Para mayor información se recomienda leer la información publicada por los CDC sobre el efecto de esta vacuna.