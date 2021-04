Zac Efron volvió a acaparar las redes sociales con fans preocupados, esta vez por el aspecto de su cara que dejó algunas preguntas.

Recientemente se coló una historia falsa que mencionaba la muerte del actor. No se sabe dónde ni cómo surgió el rumor, pero poco tiempo después lo desmintieron.

Ahora, las dudas respecto a Zac son otras. Y es que comenzó a rodar una foto de sus fans en Instagram con una apariencia que no resultó tan atractiva.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

¿Zac Efron se puso botox en la cara?

Esta es una de las preguntas en el aire en muchos de los comentarios. Y es que Zac Efron luce una cara que pasó de enamorar a sorprender. La foto muestra sus pronunciados labios con lo que parece un exceso de botox que lo hace ver bastante más maduro.

El actor de 33 años no necesita mucho para verse bien. No obstante, esta posible decisión de recurrir al botox no le favoreció. Tal es la preocupación de sus seguidores que muchos quieren pensar que la foto es falsa. ¿Estará retocada?

Lo que sí es cierto es que las imágenes coinciden con su aspecto en el video de Facebook que aparece en “Earth Day! The Musical”. Se trata de una celebración del Día de la Tierra a cargo de EarthDay.org, que reunió a varias personalidades para enviar un mensaje por un mundo más verde.