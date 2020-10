¿Qué partido es probable que gane cada elección presidencial en el futuro?

El panorama demográfico de Estados Unidos no solo se está volviendo cada vez más diverso, también está cambiando el comportamiento de votación nacional.

En un análisis reciente de la composición de los partidos políticos, el Pew Research Center señaló que las coaliciones republicana y demócrata, que tenían al menos algunas similitudes demográficas en las últimas décadas, tienen perfiles sorprendentemente diferentes en la actualidad . Esto es especialmente cierto en términos de ciertos rasgos demográficos, incluida la raza, la etnia y la afiliación religiosa.

Por ejemplo, el Partido Republicano tiene el liderazgo entre los votantes blancos no hispanos y las personas religiosas, mientras que el Partido Demócrata es más favorecido por las mujeres y los votantes no blancos. Cuando se trata de minorías raciales en particular, constituyen cuatro de cada 10 votantes demócratas en comparación con dos de cada 10 votantes republicanos.

A medida que nos acercamos al día de las elecciones y reconocemos los cambios demográficos que alteran la política de Estados Unidos, los analistas de WalletHub predijeron qué partido político es probable que gane cada elección presidencial futura hasta 2060 en dos escenarios: uno en el que los grupos étnicos y raciales votan como lo hicieron en 2016. elección ganada por Donald Trump y otra en la que votan como lo hicieron en la elección de 2008 ganada por Barack Obama.

Al aplicar las tasas de participación de los votantes de cinco grupos étnicos/raciales en las elecciones de 2008 y 2016 al tamaño de la población proyectada de 2024 a 2060, pudieron estimar la proporción de votos que es probable que reciba cada partido y, por lo tanto, su probabilidad de ganar la presidencia – en cada elección futura.

Hallazgos principales

La siguiente tabla está dividida según dos modelos de votación étnicos/raciales, un modelo similar a 2016 y un modelo similar a 2008.

Cada modelo incluye dos conjuntos de proyecciones: el primero aplica las tasas reales de participación electoral de los años electorales de 2016 y 2008 al tamaño de la población proyectada de todos los grupos étnicos/raciales combinados para un año electoral futuro en particular (2024 y así sucesivamente). El segundo aplica una mayor tasa de participación de votantes, 65 cada uno, a los grupos étnicos/raciales ajustados por tamaño para cada año electoral futuro.

Ganador del partido proyectado para elecciones futuras basado en las tasas de participación de votantes de 2008 y 2016