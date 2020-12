¿Qué pasó entre Goya Foods y Alexandria Ocasio-Cortez?

Cuando el director ejecutivo de Goya Foods, Robert Unanue, ratificó su respaldo a la candidatura de Trump, se promovió un boicot en contra de Goya Foods, impulsado por Alexandria Ocasio-Cortez.

Unanue fue criticado por su respaldo a un presidente que se ha destacado por sus políticas antiinmigrantes.

El abuelo de Unanue fundó Goya Foods y era inmigrante, por ello el rechazo de la comunidad inmigrante latina se dirigió contra el empresario.

Una de las figuras que criticó a Unanue y Goya Foods fue Alexandria Ocasio-Cortez, quien es miembro de la Cámara de Representantes por el partido demócrata y descendiente de inmigrantes latinos.

Oh, presten atención. Es el sonido de mí misma buscando en Google “cómo hacer tu propio adobo” , tuiteó Ocasio-Cortez en medio de los comentarios que llamaban a un boicot de Goya Foods en las redes sociales.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 10, 2020