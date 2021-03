¿Qué pueden hacer de forma segura las personas que ya fueron vacunadas contra el COVID-19?

La vacuna contra el coronavirus ya está siendo aplicada alrededor del mundo, a pesar de que es un proceso lento, cada vez está más cerca el regreso a la vida como antes la conocíamos, por eso es que la gente pregunta ¿qué actividades se pueden realizar de forma normal?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han informado que las personas que ya fueron inmunizadas totalmente se pueden reunir en espacios cerrados y sin mascarillas.

Las personas inoculadas también pueden asistir a pequeñas reuniones con otras personas que no han sido vacunadas, siempre y cuando porten mascarilla protectora y conserven sana distancia. Las medidas de seguridad son muy parecidas a las generales.

CDC también permiten que los vacunados convivir con residentes o familiares de un mismo hogar aunque no estén vacunados y pese a que considere que corren riesgo leve de tener un cuadro leve de coronavirus.

Las recomendaciones en público siguen siendo las mismas que ya se conocen, usar mascarilla protectora, evitar grandes congregaciones y mantener distancia.

Es importante mencionar que se considera que una persona está totalmente inmunizada una vez que recibió las dos dosis de la vacuna, dependiendo de qué fármaco se le administre.

Por otra parte, los CDC no recomiendan los viajes no esenciales y no especificaron nada sobre asistir a restaurantes y otros lugares públicos.

El doctor Joshua LaBaer, director del Biodesign Institute de la Universidad Estatal de Arizona, mencionó que un importante motivo para no confiarse una vez que se reciba la primera dosis de la vacuna, es que en ese periodo, un posible contagio podría facilitar la mutación del virus.