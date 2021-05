¿Qué revela tu horóscopo de la semana: 10 al 16 de mayo?

¿Cuáles son las predicciones del horóscopo para esta semana de mayo?

Descubre qué esperar según tu signo

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 10 al 16 de mayo

ARIES

Cierto que estás en una etapa muy difícil con problemas de todo tipo, pero es importante que tu autoestima no se vea afectada por los problemas económicos y su trascendencia social. Lo más importante es que no te aísles y no te dejes condicionar por lo que los demás puedan pensar. Puede ser una semana de entrevistas, exámenes, pruebas y todo tipo de test, pero ten tranquilidad; la clave es la imagen que seas capaz de proyectar. Lo mejor de la semana: ser consciente de ti mismo/a. Lo peor: enfrentarte a la gente que te quiere. Tus números de la suerte: 20 y 2.

AMOR: Excelente semana. Renace el romance y el amor. Disfrutarás de días placenteros. Se concreta un viaje muy esperado.

TRABAJO: Se produce una pausa después de tanto agotamiento y estrés. No es buen momento para gastar de más: cuida el dinero.

SALUD: Tu estado de animo positivo coincide con tu salud. Aprovecha este buen momento.

TAURO

Todavía estarás asimilando la nueva situación. Si bien la situación se va aclarando todavía tienes muchos frentes que atender, información que recopilar y conversaciones que realizar. Será una semana llena de llamadas, reuniones y conversaciones, en general mucho movimiento que se traducirá en pequeños y numerosos viajes, pero lo más importante es que decidas correctamente y en su momento. Puede que durante esta semana todavía tengas que actuar simultáneamente y dispersarte, pero esa no es la mejor opción. Planifica y establece prioridades antes de que sea demasiado tarde. Lo mejor la semana: saber organizarte. Lo peor: dejar las cosas para mañana. Tus números de la suerte: 65, 11 y 2.

AMOR: Regresa a tu vida un amor pasado. Cuidado con tus decisiones ellas pueden herir los sentimientos de personas allegadas a ti.

TRABAJO: Tu esfuerzo y dedicación serán premiados. Lograrás ese ascenso tan buscado.

SALUD: No postergues ningún examen que podrías arrepentirse.

GEMINIS

Encuentros con tu familia que te pueden traer recuerdos amargos. Puede que sufras alguna acción legal incómoda o costosa. También debes vigilar y estar alerta con tus propiedades; tienes que protegerlas aunque sea sólo con una buena cobertura del seguro. Lo mejor de la semana: que pasará rápido. Lo peor: tomarte las cosas demasiado en serio. Tus números de la suerte: 33 y 6.

AMOR: Se presentan en el entorno familiar discusiones sin sentido. Deberás tener paciencia. Pronto se disipará la tormenta.

TRABAJO: Te verás sorprendido/a por la declaración de amor de una persona de tu entorno laboral. Sé sincero/a con tus sentimientos.

SALUD: Evita enfriamientos y aumenta tu dosis de vitamina C.

CANCER

Parece que te vas a permitir algún capricho o realizar una compra significativa. Puede que la situación económica mejore, pero evita el despilfarro comprando cosas inútiles. Si tienes que viajar a modo de excursión es probable que hagas nuevas amistades, no obstante, en los viajes profesionales también mejorarás tus contactos. Lo mejor de la semana: relacionarte te sentará bien. Lo peor: quedarte en casa preocupado/a. Tus números de la suerte: 40 y 4.

AMOR: Una desilusión afectará tu comportamiento durante estos días. Recibirás la comprensión de tu familia y amigos.

TRABAJO: Reina la rutina y la tranquilidad en el trabajo. Es un buen momento para realizar compras o inversiones.

SALUD: No abandones la actividad física, ella contribuye a tu bienestar. Procura incluir dentro de tu alimentación frutas y verduras.

LEO

Ante los disgustos lo mejor es que te distraigas. Debes entretenerte y dedicar parte de tu tiempo al ocio. Puedes realizar alguna excursión, o refugiarte en la lectura y el cine. De alguna forma necesitas desconectar de los problemas para eliminar tensiones y estrés. No te obstines e intenta ser flexible para salir de este pequeño bache. Lo mejor de la semana: la risa será una cura fantástica. Lo peor: esperar que todo cambie sin poner de tu parte. Tus números de la suerte: 83, 11 y 2.

AMOR: Un malentendido puede provocar decisiones apresuradas. Analiza la situación y toma el tiempo necesario para meditar.

TRABAJO: Se inicia una etapa muy positiva a nivel laboral. Se concretan proyectos muy añorados que beneficiarán tu economía.

SALUD: Dedica parte de tu tiempo libre a descansar y disfrutar de la naturaleza.

VIRGO

Parece que durante esta semana tengas algo que ver con el arte, el dibujo o el urbanismo. Hay un elemento relacionado con el diseño en general. Piensa que estás en una profunda transformación, posiblemente dolorosa, con el consiguiente sufrimiento, pero los problemas están para ser superados y que este proceso tenga finalmente éxito. Lo mejor de la semana: saber quién eres y de qué eres capaz. Lo peor: nada, todo te irá bien. Tus números de la suerte: 20 y 2.

AMOR: Recibirás una invitación a un evento social que te agradará. Conocerás personas que pueden ayudarte profesionalmente.

TRABAJO: No es un buen momento para realizar cambios ni inversiones. Mantente alerta en todo lo relacionado con el dinero.

SALUD: Es imprescindible no realizar esfuerzos innecesarios que puedan dañar su columna.

LIBRA

Esta semana tendrás ganas de comunicarte con todo el mundo porque de repente te interesará la historia personal de cada uno. Tendrás que ser prudente para que nadie se ofenda con tus preguntas. Lo mejor de la semana: ser sincero/a. Lo peor: meterte donde no te llaman. Tus números de la suerte: 37, 10 y 1.

AMOR: Buen momento para sincerarte con el ser amado y decir lo que esta mal. No dudes en hacerlo, todo saldrá muy bien.

TRABAJO: No acumules trabajo para después. Debe cambiar tu actitud y tomar la iniciativa en los proyectos a realizar.

SALUD: No acumules trabajo para después. Debe cambiar tu actitud y tomar la iniciativa en los proyectos a realizar.

ESCORPIO

Puede ser un momento favorable para asuntos oficiales o judiciales. Aunque pueden darse muchas cosas buenas que auguren buenas perspectivas en el exterior: si vas o estas en el extranjero no te fíes de todo el mundo, puede que todas las propuestas y promesas no correspondan con la realidad, desconfía de los halagos y regalos, mantén cierta distancia. Lo mejor de la semana: la objetividad. Lo peor: dejarte llevar hacia los deseos de los demás. Tus números de la suerte: 22 y 4.

AMOR: Nuevas conquistas a la vista. Quizá no te apetezca meterte en terrenos amorosos, pero te perderás una oportunidad estupenda de conocer a alguien especial.

TRABAJO: Una semana sin altibajos, no se producen cambios. Haz tu parte y recibirás la compensación adecuada.

SALUD: Buena, ideal para realizar paseos y disfrutar de la naturaleza.

SAGITARIO

Parece que se te puede dar bien escribir, publicar y editar todo tipo de contenidos y formatos, las nuevas tecnologías te ayudarán considerablemente. Es posible que tengas asuntos judiciales o fiscales que tratar con el consiguiente coste que ello pueda suponer, no obstante, estos inconveniente no imposibilitan tu éxito, aunque estas y otras contrariedades pueden temporalmente afectarse y restarte ganas y motivación. Lo mejor de la semana: la unión familiar. Lo peor: perder de vista tus objetivos. Tus números de la suerte: 76, 13 y 4.

AMOR: Te sentirás confuso/a respecto al ser amado. No es un buen momento para decir lo que piensas.

TRABAJO: Se presenta la oportunidad de realizar un viaje de negocios, no lo desaproveche, pues todo será para su beneficio.

SALUD: Evita comer demasiado, no es fácil perder los kilos de más.

CAPRICORNIO

Si tienes que viajar mucho cuidado con los cambios de ruta, retrasos y demás, evita las situaciones desconocidas. En cuanto a sociedades y personas que colaboran contigo deberás de reforzar los compromisos, pues parece ser que los vínculos no son tan fuertes como crees y en el futuro si se presentan complicaciones pueden incluso estar en tu contra. Lo mejor de la semana: la prudencia. Lo peor: confiar en todo el mundo. Tus números de la suerte: 33 y 6.

AMOR: Tendrás deseos de escapar de la rutina hogareña. Es un buen momento para realizar un viaje muy añorado.

TRABAJO: No creas todo lo que te cuentan. Espera, no es un buen momento para tomar decisiones que puedan afectar tu futuro.

SALUD: Pequeños problemas estomacales ser reflejarán en tu piel. Cuida tu imagen.

ACUARIO

El exceso de vehemencia puede interpretarse por otras personas como signo de agresión. Si tienes pareja es un periodo de tensiones, de dificultad para la relación, los disgustos y el orgullo excesivo pueden llevar a una mala convivencia, e incluso a una crisis con tendencia a la ruptura. Es aconsejable que reflexiones y no te precipites en tus decisiones. Lo mejor de la semana: no tomar decisiones apresuradas. Lo peor: intentar controlar a los demás. Tus números de la suerte: 90 y 9.

AMOR : Los celos y los desengaños te llevarán a momentos de gran sufrimiento. No te obsesiones.

TRABAJO: Se presenta la oportunidad que estabas esperando. Aumenta el dinero en el hogar.

SALUD: Cuídate de las caídas. Puede que tengas cierta debilidad en los tobillos que te haga perder el equilibrio.

PISCIS

No te metas en asuntos que nada tienen que ver contigo, porque saldrás perjudicado/a. Puedes recibir ofertas interesantes, pero tu indecisión juega en tu contra... Lo mejor de la semana: la confianza en ti mismo/a. Lo peor: la dispersión. Tus números de la suerte: 21 y 3.

AMOR: Los nativos del signo deberán evitar las discusiones y los enfrentamientos con la pareja.

TRABAJO: Buen momento para rendir exámenes o cuestiones relacionadas con papeles legales.

Buen momento para rendir exámenes o cuestiones relacionadas con papeles legales. SALUD: Pequeñas caminatas diarias favorecerán tu salud y tu estado de animo.

