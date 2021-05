¿Qué revela tu horóscopo de la semana: 24 al 30 de mayo?

¿Cuáles son las predicciones del horóscopo para la última semana de mayo?

Descubre qué esperar según tu signo

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 24 al 30 de mayo

ARIES

Te cuesta mucho hacer caso cuando te dicen qué tienes que hacer. No se trata de que hagas lo que te mandan siempre, pero tampoco de ir a tu aire. Encuentra un término medio para no dejar de ser tú mismo/a, pero sin herir a nadie. Lo mejor de esta semana: la comunicación, que te llevará a obtener excelentes resultados en el aspecto laboral dentro de poco. Lo peor: Las ganas de sobresalir sin pensar en los demás. Tus números de la suerte: el 32 y el 5.

No te rompas la cabeza intentando solucionar cosas que poco tienen que ver contigo. Haz tu trabajo. SALUD: Deja de darle tantas vueltas a las cosas, que te sentirás mejor

TAURO

Parece que llegas a un remanso dentro de tanto lío en tus relaciones. Pon en claro tus ideas y tus sentimientos, que si no lo haces te sentirás herido/a por la falta de comprensión de los demás, cuando realmente quien no se aclara eres tu mismo/a. Lo mejor de esta semana: Meditar y recapacitar. Lo peor: No pienses que estas en posesión de la verdad. Tus números de la suerte: el 53 y el 8.

No busques excusas y ocúpate de una vez de lo que te han encargado hacer. SALUD: Plantéate hacer una dieta más saludable, que te sentirás lleno/a de energía.

GEMINIS

Esta semana te sentirás cansado/a. No hagas demasiados esfuerzos. Quizá tengas que cambiar tu alimentación o tus hábitos. Puedes tener problemas en el trabajo por pequeños olvidos. Lo mejor de esta semana: La revisión de tus asuntos, deseos que llevan tiempo esperando tu atención. Lo peor: La indolencia, que no es buena compañera. Tus números de la suerte: el 33 y el 6.

Noticias de un antiguo empleo. Quizá te interese volver a trabajar para ellos, pero negocia bien las condiciones. SALUD: Recuerda tus antiguos dolores y pon remedio cuando sientas que vuelven a empezar. No esperes a encontrarte muy mal.

CANCER

Debes plantearte muchas cosas. Lo que quieres y lo que no quieres. Aclárate primero y después pide que te echen una mano en los temas que no puedas solucionar solo/a. Acuérdate del cuento de Pedro y el lobo, y no alarmes a nadie sin sentido. Lo mejor de esta semana: Resolver los conflictos contigo mismo/a. Lo peor: El reclamar la atención de manera poco clara y con triquiñuelas. Tus números de la suerte: el 64, el 10 y el 1.

Días de mucho trabajo, de muchas horas y de mucha tensión. Tómate una tila o una valeriana y descansa las horas que puedas. SALUD: No dejes de ir al oculista si tienes problemas de vista, que no se van a solucionar solos.

LEO

Tienes que ser fuerte y aguantar todo lo que te echen encima. Al final, vencerás. Puedes recibir una buena noticia acerca de un asunto económico que te preocupaba. Lo mejor de esta semana: Te sentirás bien contigo mismo/a, satisfecho/a de tu actuación en la vida. Lo peor: No te dejes llevar por el mal humor. Tus números de la suerte: el 50 y el 5.

Fingirás estar de acuerdo con un compañero de trabajo, pero si no lo haces de forma más convincente se darán cuenta de la jugada. Sé más claro/a o miente mejor… SALUD: Cuida tu piel, sobre todo de los pies, que estos días sentirás que esa zona de tu cuerpo está muy tensa e irritable.

VIRGO

Deja volar tu imaginación. Eso puede darte ideas para futuros proyectos. Si te proponen algo que te parece arriesgado en el trabajo o en tu vida privada, no lo dejes pasar, que es una buena oportunidad de demostrarte a ti mismo/a cuanto vales. Lo mejor de esta semana: La capacidad de crecimiento. Lo peor: El miedo al qué dirán. Tus números de la suerte: el 48, el 12 y el 3.

No es una semana especialmente intensa en el tema laboral, pero al menos no tendrás problemas y saldrás airoso/a. SALUD: Tos y malestar general, pero nada que no se alivie con una noche de descanso y mucho líquido.

LIBRA

Te sentirás más sociable en general, pero se pueden presentar algunos problemas con tu pareja al final de la semana. Lo mejor de esta semana: Las cosas van marchando cono tu deseas. Lo peor: No discutas por tonterías. Tus números de la suerte: el 43 y el 8.

: Puedes desarrollar tu lado más artístico y demostrarte a ti mismo/a y a los demás cuánto vales. Eres un diamante en bruto y estos días tendrás la ocasión de mostrar tu brillo interior. SALUD: Si fumas puedes tener serios problemas respiratorios. Cambia de hábitos y cuida tu garganta, sobre todo si tienes tendencia a levantar la voz.

ESCORPIO

Parece que todo empieza a cambiar según un plan establecido previamente. Esta semana recogerás el fruto de algunos de tus trabajos sin ningún esfuerzo. Es natural que todo llegue en su momento. Lo mejor de esta semana: La calma llega después de cada tormenta, no lo olvides. Lo peor: Es una semana llena de éxitos, disfruta de ella. Tus números de la suerte: el 63 y el 9.

Te pones muy nervioso/a cuando tienes que tratar con gente desconocida, y si tu trabajo es cara al público, lo pasarás mal. Tómate una infusión relajante y exhibe tu mejor sonrisa, que todo irá bien. SALUD: No comas en exceso ni te quedes pegado/a al sofá toda la tarde, que tu cuerpo se resentirá.

SAGITARIO

La semana pasara sin pena ni gloria. Una más. Pero eso no quiere decir que no te ocupes de tus asuntos y que dejes de dar lo mejor de ti mismo7a a tus personas queridas, que te agradecerán con su apoyo y buenos consejos. Lo mejor de esta semana: El saber ponerse en lugar de los demás para ayudarles a solucionar problemas. Lo peor: No te dejes ganar por la apatía. Tus números de la suerte: el 86, el 14 y el 5.

Mucho trabajo, pero poca remuneración. Aprovecha estos días para hacer cosas en tu casa, para pintar, renovar habitaciones, o airear, que te sentirás mucho mejor. SALUD: Busca solución a tus problemas estomacales en las plantas y en la medicina natural. No te pasa nada serio, pero quizá tengas que hacer una limpieza de hígado por medio de infusiones. Procura no beber alcohol.

CAPRICORNIO

Esta semana harás bastante dinero: no lo desperdicies. Lee bien la letra pequeña de las ofertas o los contratos. Lo mejor de esta semana: El tema laboral, que te hará sentir seguro/a. Lo peor: No creas en todo lo que te puedan "vender" como amor. Tus números de la suerte: el 39, el 12 y el 3.

El trabajo que hagas te dará su fruto pronto, así que te darán ganas de esforzarte cada día más. SALUD: Cuida tu aparato respiratorio y cálmate, que tienes buena salud.

ACUARIO

Antes de ponerte a hacer cosas, comprueba varias veces que lo estás haciendo bien. No te apresures si tienes que tomar alguna decisión relacionada con el amor. Lo mejor de esta semana: La organización. Lo peor: No te tomes las cosas demasiado a la "tremenda". Dale a cada asunto su importancia. Tus números de la suerte: el 58, el 13 y el 4.

No dejes que te infravaloren ni te quiten la responsabilidad que te has ganado con tus esfuerzos. Ponte en tu sitio y exige para ti el mismo respeto que tú das a los demás. SALUD: Puedes tener algún dolor de cabeza intenso, pero lo único que tienes que hacer para remediarlo es relajarte, que todo viene de la tensión que estás sufriendo últimamente.

PISCIS

Serás feliz en tu hogar, con tus familiares más cercanos y más queridos. Es una semana propicia para las reuniones familiares o sociales, en las que te encontraras bien contigo mismo/a. Lo mejor de la semana: La paz que llega de la comunicación. Lo peor: No cuentes tus penas si no vas a compartir también alegrias. Tus números de la suerte: el 44 y el 8.

Mucha imaginación y muchas ganas de ponerla en práctica. Te abrirán puertas que te llevarán muy lejos. Recuerda ser agradecido/a. SALUD: Te sentirás pleno/a de energía, y sobre todo tendrás muchas ganas de practicar sexo. Si tienes la pareja adecuada, será una semana en la que cargarás tus baterías a tope.

Este horóscopo de la semana es provisto por: elespejo.com