¿Qué significa la contienda electoral por el tercer lugar en la gobernación de Puerto Rico?

Las elecciones este próximo 3 de noviembre en Puerto Rico se encuentran enmarcadas por una contienda en la que dos candidatos a la gobernación que representan abiertamente la independencia de la Isla luchan por un tercer lugar en unas elecciones históricas.

Así lo pronostica La Encuesta – uno de los principales mecanismos de medición electoral en el territorio estadounidense – a cargo del periódico El Nuevo Día.

El tercer lugar en estas elecciones será importante porque se espera que el próximo gobernador o gobernadora gane con menos del 40% de los votos. El ganar con menos de esa cantidad de votos representaría una estocada para los dos partidos principales que han perdido adeptos en los pasados años.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Por un lado, la encuesta apunta que el candidato a la gobernación por el Partido Independista Puertorriqueña (PIP), Juan Dalmau, obtendrá el 10% de los votos totales.

El PIP es el partido que históricamente ha luchado por la independencia en la Isla. La ocasión en la que más votos ha conquistado fue en 1952 cuando agarró el 19% del electorado. Esto lo convirtió efirmeramente en el segundo partido de oposición. No obstante, desde 1960 la cantidad de votos que ha obtenido no ha excedido los dos dígitos. Incluso, en los últimos cuatro cuatrenios el partido no ha quedado inscrito. Para que un partido quede inscrito se necesitaban al menos el 3% de los votos íntegros. Igualmente, se podía con cerca del 5% de los sufragios para el candidato a la gobernación, así como el 7% bajo la insgnia del partido. Por ejemplo, la pasada candidata de la colectividad, María de Lourdes Santiago, solo alcanzó el 2.13% de los votos.

Por el otro lado, la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lugaro, se encuentra en la encuesta por encima del candidato del PIP solo por un por ciento.

En la encuesta la candidata obtuvo el 11% del respaldo del electorado. La empresaria durante su candidatura independiente a la gobernación en 2016 obtuvo la misma cantidad de votos.

El MVC es un partido que insertó al ruedo político en este ciclo electoral. El objetivo de la colectividad ha sido derrotar el bipartidismo en Puerto Rico. Pese a que conglomera a personas de distintas ideologías políticas, recoge a electores mayormente de izquierda.

La candidata se ha expresado abiertamente a favor de la independencia. No obstante, su partido no endosa la opción de estatus como el PIP. En su lugar, respalda una asamblea constitucional de estatus en la que el electorado vote por cuál alternativa se encuentra interesado.

La lucha se desarrolla en unas elecciones en las que se estima que el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático – los dos partidos de mayoría en Puerto Rico – conquisten el triunfo con menos del 39% de los votos.

La Encuesta de El Nuevo Día tiene como ganador al candidato del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, colectividad que lucha por la estadidad.

Para más noticias similares, accedan a La Noticia.