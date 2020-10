Aunque no todo está escrito en piedras se dice que los astros influyen en las habilidades sexuales de las personas. ¿Ya sabes qué tan buena eres en la cama según tu signo? ¡Averígualo!

La astrología tiene las mejores respuestas sobre quiénes somos en las relaciones de pareja. Los astros saben desde lo que buscamos hasta cómo lo conseguimos. Por eso ellos saben si somos infieles y por qué, pero también qué tan ardientes podemos ser debajo de las sábanas.

El sexo es determinante en las relaciones sólidas y duraderas. Pero, para algunas personas puede ir incluso delante del amor. Esto se debe a que exigen mayor atención en la intimidad, tienen un estándar de satisfacción elevado y, además, les gusta ser el alma de la fiesta a toda hora.

Escorpio, la mejor amante

Este signo líder de la lista está también entre los más infieles del zodiaco, tal vez porque para ellas el sexo no puede tener defectos. Son capaces de tomar la iniciativa y de complacer a su pareja, sorprendiéndola y dejándose llevar por las ocurrencias más atrevidas posibles.

No tienen límites, les encanta la agresividad y la dominación. Una vez que logran la atención de su pareja el juego de diversión puede durar largo tiempo.

Aries, ardiente y dominante

Este signo de fuego realmente lleva el fuego a la cama. Disfrutan de tomar la iniciativa y tener el control, así como someter a su pareja a sus encantos. Esto, en algunas ocasiones les lleva a ser un tanto egoísta, pero, no suelen defraudar a la otra persona.

Su apetito sexual y capacidad para explorar son elevados y, por ello, tienen buenas armas para seducir. Entregan todo lo que tienen así que podrá complacer a la pareja que disfrute dejarse llevar en una aventura placentera que tendrá sorpresas diferentes en cada ocasión. Es decir, ¡cero monotonía con las chicas Aries!.

Leo, exigencia al máximo

Este otro signo de fuego promete un sexo placentero solo si sabe que es el centro de atención. Se dejan llevar por la novedad, los cambios, las aventuras y, mientras tanto, les encanta recibir elogios. Estas personas se saben coquetas así que tienen un carácter egocéntrico. Aman el sexo y lo disfrutan.

Cuando están en la cama no se distraen con algo más, pero tampoco les gusta que la pareja se pierda más que en su cuerpo. De lo contrario, serán capaces de dejar el acto a medias y perder interés y no dejarán de lado un fuerte reclamo.

Sagitario, insaciable

Los astros dicen que el tercer signo de fuego, Sagitario, es el más salvaje en la cama. Les gusta explorar, cambiar los escenarios donde hacen el amor, incluso al aire libre sin importar que puedan ser sorprendidos.

Disfrutan de la comunicación para que la atracción sea mayor. Quieren que su pareja se lance a probar con libertad al ingenio, pero nunca dejar de lado el aspecto intelectual. Muchas personas del sexo opuesto pueden confundirse por lo difícil que es entenderlas, ya que buscan saciar muchos aspectos en una misma relación.

Libra, adictas al sexo

Las mujeres Libra mezclan el sexo con el amor de forma inseparable. No puede existir uno sin el otro, por lo que no se irán fácil a la cama si antes no han conquistado su corazón. Son adictas al sexo, por lo que el peor castigo es la abstinencia.

En las relaciones debajo de las sábanas son personas seductoras necesitas innovar y probar cosas nuevas para no caer en la rutina. Son buenas para dar placer, por lo que se pelean con Escorpio el liderazgo de mejores amantes. No tienen vergüenza de exponerse en público y tienen la mente abierta a que en la cama haya más de dos personas.

Tauro, tradicionalmente apasionadas

Las personas de este signo se toman en serio el sexo. Quieren disfrutarlo con alguien que les brinde seguridad y les permita saber que están en la misma sintonía. Cuando eso ocurre, pueden compartir la cama por siempre con la misma persona, pues creen en las relaciones verdaderas.

Tienen un carácter sensual y apasionado ilimitados. Les gusta las relaciones que van calentándose poco a poco y disfrutan de los juegos previos, masajes y caricias. No suelen tomar la iniciativa, pero no se niegan a descubrir y sentir lo que su pareja les proponga. En ese caso, disponen sus cinco sentidos para disfrutar al máximo del placer.

Géminis, plenamente sensoriales

Los sentidos de Géminis están abiertos para captar todo lo que su pareja quiera ofrecer. Aman las relaciones apasionadas y recibir estímulos que vengan por todas partes al mismo tiempo.

No saben de recursos ni sensaciones agotadas, así que si llegan a caer en las relaciones rutinarias caerán en el aburrimiento y perderán interés.

¿Qué pasa con los otros signos?

Si tu signo no está en la lista anterior no quiere decir que seas aburrida en la cama, sino que tus astros no guían las formas más ardientes ni escondes muchas sorpresas debajo de las sábanas. Esto quiere decir que entras en el plano más romántico como Piscis.

En el caso de Acuario tienen la mala fama de ser egoístas, pues primero ellas y después su pareja. Llegar a las mujeres Capricornio y Cáncer puede tardar un tiempo mientras se descubre su pasión, aunque una vez allí son desbordantes.

Virgo es un caso particular, pues tendrán días llenos de mucho y otros un tanto vacíos por la falta de interés en el sexo.