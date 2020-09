¡Qué vergüenza! Acusan a Luis Suárez de hacer trampa en un exámen

Luis Suárez no entraba en los planes del Barcelona para la siguiente temporada, el entrenador Ronald Koeman pidió a la directiva conseguir un nuevo hogar para el uruguayo y tuvieron que dejarlo libre.

Italia podría ser el nuevo hogar de Luis Suárez, la Juventus de Turín o el Inter de Milán levantaron la mano por la llegada del “Pistolero”.

Ambos equipo sólo esperaban que obtuviera el pasaporte de residencia como ciudadano italiano.

La llegada de Luis Suárez al Calcio comenzó con una polémica. Lo acusan de hacer trampa en un examen de italiano, según indicó la fiscalía de Perouse (Ombría, Italia).

El pasaporte italiano es el primer paso para que Luis Suárez pueda elegir libremente a su equipo. La Juventus llevaba mano, pero el fichaje se detendrá si se comprueba que hizo trampa en la prueba.

Luis Suarez has been accused of cheating on his Italian exam by reportedly knowing all the questions in advance ahead of his potential move to Juventus, according to multiple reports in Italy pic.twitter.com/ShY3jKecfr

— B/R Football (@brfootball) September 22, 2020