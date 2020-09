Quedan dos semanas para inscribirse y votar en Carolina del Norte

Quedan sólo dos semanas para inscribirse y votar en Carolina del Norte. Hoy 22 de septiembre es el Día Nacional de Inscripción para votantes en todo el país.

Es por eso que el estado de Carolina del Norte invita a los ciudadanos a distintos eventos y acciones para inscribirse para votar. Y también les recuerda que la fecha límite para hacerlo en Carolina del Norte es el viernes 9 de octubre.

Para inscribirse o actualizar su registro, lo puede hacer en línea en esta página.

Aunque ya esté inscrito para votar, también es buena idea revisar el registro para asegurarse que esté vigente y actualizado. Algunas personas son retiradas de las listas por lo que es recomendable revisar esto con antelación.

Los ciudadanos también pueden inscribirse en cualquiera de los sitios para votar de manera anticipada a lo largo de los condados de Carolina del Norte, durante el período de voto anticipado del 15 al 31 de octubre. Esto como preámbulo a las elecciones que se avecinan el 3 de noviembre.

Estos sitios tienen como finalidad evitar largas filas, mayor variedad en horarios y lugares en donde emitir el voto, así como la oportunidad de inscribirse con anticipación para votar, de acuerdo con Democracy North Carolina, una organización sin fines de lucro sin afiliación partidista.

¿Qué es el Día Nacional de Inscripción para votantes?

Este es un día cívico no partidista en el que se celebra la democracia. Este día, que se festeja desde el año 2102, ha tomado cada vez mayor notoriedad. Casi tres millones de votantes se han inscrito para votar en este día.

El Día Nacional de Inscripción para votantes se celebra el cuarto martes de septiembre. Este año se celebra el 22 de septiembre. Este día cívico ha sido avalado por organizaciones promotoras del voto como: National Association of Secretaries of State (NASS), the National Association of State Election Directors (NASED), the U.S. Election Assistance Commission (EAC), and the National Association of Election Officials (The Election Center).

Más recursos para inscripción de votantes