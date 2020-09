Queen: 7 cosas que no sabías de la vida de Freddie Mercury

Freddie Mercury cumpliría 74 años si estuviera en este planeta, han pasado casi tres décadas desde que dejó este mundo y su legado sigue creciendo conforme el tiempo pasa.

No se necesitaba un filme para saber quién era Freddie Mercury, pero ayudó a que las nuevas generaciones apreciaran a uno de los mejores vocalistas en la historia de la música.

Además, gracias al filme, las plataforma registraron millones de reproducciones, incluso por encima de artistas como Maluma, J Balvin y otros cantantes que se llevan los ´records con cada canción que lanzan.

Por esto y más, te contamos siete cosas que no sabías de Freddie Mercury y que quizá te obligarán a poner un playlist de Queen:

¿Dónde queda Zanzíbar?

Freddie Mercury nació en Zanzíbar en 1946, en ese entonces, el país del continente africano era colonia británica y es por eso que hablaba inglés a la perfección. Ahora es parte de Tanzania y en realidad son un par de islas.

Freddie Mercury no era su verdadero nombre

Farrokh Bulsara era el verdadero nombre de Freddie Mercury, decidió cambiarlo por motivos artísticos y nunca ocultó su procedencia.

Le avergonzaba su dentadura

La dentadura de Freddie Mercury era tan pronunciada que se avergonzaba de ella. Cuando creció, aprendió a aceptar este defecto y gracias a eso es que su voz podía ser potenciada al grado de barítono.

Cargó maletas antes del estrellato

Antes de ser uno de los mejores vocalistas de rock, Freddie Mercury trabajó cargando maletas en el Aeropuerto de Londres. ¡Increíble!

Era amante de los gatos

Freddie Mercury tenía tal amor a los gatos que llegó a tener 10 en su residencia. “Queen Delilah” la compuso en honor a ellos.

Compartió clases con otras estrellas de rock

Freddie llegó a tomar clases al lado de Pete Townshend (The Who) y Ronnie Wood (The Rolling Stones) de diseño gráfico. Incluso, el vocalista fue quien hizo el logo de Queen.

¿Quiénes eran The Hectics?

El barítono no debutó con Queen su prodigiosa voz, sino con The Hectics, un grupo londinense que no tuvo gran trascendencia.