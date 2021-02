Queman fotos de Rihanna, Mia Khalifa y Greta Thunberg en protesta de la India

Simpatizantes del actual gobierno de India quemaron fotografías de Rihanna, Greta Thunberg y Mia Khalifa en una protesta por las declaraciones que han hecho en redes sociales.

A través de Twitter, la cantante, la activista y la modelo llamaron la atención de la comunidad internacional sobre las protestas de agricultores indios contra la liberalización de los mercados agrícolas, que llevan cerca de 2 meses.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021

Confirming I have in fact regained consciousness, and would like to thank you for your concern, albeit unnecessary. Still standing with the farmers, though ♥️ pic.twitter.com/ttZnYeVLRP — Mia K. (@miakhalifa) February 4, 2021

Tras esta y otras publicaciones, los miembros del gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India acusaron a Rihanna, Greta Thunberg y Mia Khalifa de sensacionalismo.

Aunque, por el momento, Rihanna no ha hecho más comentarios al respecto, tanto Greta Thunberg, como Mia Khalifa continúan mostrando su apoyo a los agricultores.

De acuerdo con los manifestantes, las nuevas reformas agrícolas favorecen solamente a los grandes competidores y corporaciones.