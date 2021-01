Las fiestas decembrinas se prestan para disfrutar con nuestra familia y seres queridos más cercanos. Festejos, comida y por supuesto, alcohol, que nos ayuda a relajarnos y pasar momentos más divertidos siempre y cuando no abusemos de él, pues las resacas están a la orden del día.

Hay personas que llevan el consumo de alcohol a otro nivel, como el “Maratón Guadalupe-Reyes”, una costumbre mexicana que consiste en beber desde el 12 de diciembre (día de la Virgen de Guadalupe) hasta el 6 de enero (día de los Reyes Magos) del siguiente año.

También hay gente que no ingiere grandes cantidades de alcohol, pero su consumo decembrino la llevó a romper dietas o a no sentirse a gusto por salud.

Para todos aquellos que quieren disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y como antítesis del Maratón Guadalupe-Reyes, surgió el “Dry January” (enero seco).

¿Qué es el Dry January?

Como el nombre lo dice, el dry january consiste en dejar de consumir alcohol en el primer mes del nuevo año después de los excesos del mes de diciembre.

La nueva tendencia tiene como objetivo cuidar la salud de todos aquellos que abusaron de las botellas en las fiestas decembrinas. Pero dry january no solo busca darle descanso al cuerpo después del exceso, sino también fomentar un nuevo estilo de vida.

“El dry january atrae a alguien que puede haber notado un patrón de que está bebiendo un poco más de lo que debería, especialmente durante las vacaciones”, dijo el psicólogo de Florida Michael Levy, Ph.D., autor del libro sobre alcoholismo “Take Control of Your Drinking and You May Not Need to Quit” (“Toma el control de la forma en que bebes y puede ser que no necesites dejar de beber”).

“Puede que te sientas tan bien que decides, ¿para qué estaba bebiendo para empezar?” dice Amy Knoblock-Hahn, dietista registrada y experta en comportamiento de salud en Whole Food Is Medicine en St. Louis.

Algunos de los beneficios del dry january son:

-Tu humor puede mejorar

-Tendrás mejor calidad en el sueño

-Puedes perder peso y reducir tallas

-Cuidas tu cartera al no gastar en alcohol

-Podrás lucir una piel más tersa y brillante

-Tu sistema inmunológico se fortalecerá

-Puedes llegar a dejar el alcohol o consumirlo de una forma más consciente