¿Quién era Andrew Brown? Afroamericano que murió a manos de oficial en Carolina del Norte

La comunidad de Elizabeth City, en Carolina del Norte, está consternada por la muerte de Andrew Brown Jr. a manos de la policía.

Mientras apenas comienzan las investigaciones se sabe que Andrew Brown era un afroamericano de 42 años. Tenía 10 hijos que estaba a punto de recuperar, según relató una tía de la víctima.

La policía no tuvo que dispararle a mi bebé”, dijo Martha McCullen, quien dijo que lo crió después de la muerte de sus padres. Andrew Brown era una buena persona. Estaba a punto de recuperar a sus hijos. Fue un buen padre. Ahora sus hijos no lo volverán a ver nunca”.

Los registros judiciales muestran que Brown tenía un historial de cargos por drogas y una condena por posesión de drogas por un delito menor.

Durante una orden de registro Brown intentó huir al subirse a su automóvil. La policía le disparó varias veces, aunque todavía no se confirmó que fueran entre 8 a 10 disparos según testigos.

Tanto la familia como personas cercanas negaron que Brown portara algún arma al momento del tiroteo.

No era una persona violenta”, dijo un amigo identificado como Daniel Bowser. “No se metía con las armas, no llevaba armas, aseguró”. Dijo además que “No me importa lo que pongan ahí (en la prensa), él no merecía morir”.