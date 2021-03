El lunes en Boulder, Colorado, tuvo lugar un nuevo tiroteo dentro de un centro comercial, donde 10 personas perdieron la vida, incluido el oficial de la policía Eric Talley, quien tenía siete hijos.

Talley fue el primer agente en intervenir en el tiroteo, intentando detener al asesino Ahmad Alissa. Maris Herold, jefa de la policía de Boulder definió la acción de Eric como “heroica”.

Nacido en Houston, Talley, de 51 años, se unió a la policía en 2010. La mayor parte de su vida la pasó en Nuevo México y sus últimos años los vivió en Colorado. De acuerdo a sus compañeros, a Eric le encantaba su trabajo.

El oficial Jeremy Herko, quien conoció a Talley en la academia, lo describió como uno de sus mejores amigos.

“Era un cristiano devoto, tuvo que comprar una camioneta de 15 pasajeros para transportar a todos sus hijos y era el tipo más amable del mundo”, redactó Herko en su perfil de Facebook.

Durante varios años, Talley se dedicó a las tecnologías de la información, pues contaba con una maestría en ciencias de la computación. Sin embargo, la muerte de uno de sus amigos en un accidente de tránsito causado por una persona bajo los efectos de las drogas, lo impulsaron a renunciar e inscribirse a la academia de policía a sus 40 años.

“Fue extraordinario para mí que alguien de tecnología de la información acudiera a las fuerzas del orden. Perdió el sueldo. Perdió tiempo lejos de su familia. Se unió a la academia de policía sin un trabajo garantizado“, dijo Herko al Washington Post.

“Esa era su vida. Le encantaba su trabajo y quería servir a la comunidad”, agregó.

A pesar de la pasión por su trabajo descrita por su compañero, su padre, Homer Talley, aseguró que su hijo estaba buscando un trabajo más seguro para él y su familia.

“Estaba buscando un trabajo para mantenerse alejado de las líneas del frente y estaba aprendiendo a ser un operador de drones. No quería que su familia pasara por algo como esto. Tenía siete hijos. El más joven tiene siete años. Amaba a sus hijos y a su familia más que a nada“, contó su padre.

Homer aseguró que en una conversación reciente, Eric le confesó que daría la vida por cualquiera de sus compañeros.

Por su parte, el Departamento de Policía de Boulder le hizo un breve homenaje en su cuenta de Twitter. “Descanse en paz, oficial Eric Talley. Su servicio nunca será olvidado”, dice el mensaje que acompaña una foto del agente.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021