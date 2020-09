Ruth Bader Ginsburg fue magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, la segunda mujer en ser nombrada para el cargo.

Ruth Bader Ginsburg se graduó de la Facultad de Derecho de Columbia, y se convirtió en una firme defensora del trato justo de las mujeres en los tribunales y trabajó con el Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU. Fue nombrada por el presidente Jimmy Carter para la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en 1980 y nombrada para la Corte Suprema por el presidente Bill Clinton en 1993.

Temprana edad y educación

Ginsburg nació como Ruth Joan Bader el 15 de marzo de 1933 en Brooklyn, Nueva York. La segunda hija de Nathan y Celia Bader, creció en un vecindario de clase trabajadora de bajos ingresos en Brooklyn. La madre de Ginsburg, quien fue una gran influencia en su vida, le enseñó el valor de la independencia y una buena educación.

La propia Celia no asistió a la universidad, sino que trabajó en una fábrica de ropa para ayudar a pagar la educación universitaria de su hermano, un acto de abnegación que siempre impresionó a Ginsburg. En James Madison High School en Brooklyn, Ginsburg trabajó diligentemente y se destacó en sus estudios. Lamentablemente, su madre luchó contra el cáncer durante los años de escuela secundaria de Ginsburg y murió el día anterior a la de Ginsburg.

Vida personal y esposo

Ginsburg obtuvo su licenciatura en gobierno de la Universidad de Cornell en 1954, terminando primera en su clase. Se casó con el estudiante de derecho Martin D. Ginsburg ese mismo año. Los primeros años de su matrimonio fueron desafiantes, ya que su primera hija, Jane, nació poco después de que Martin fuera reclutado en el ejército en 1954. Sirvió durante dos años y, después de su baja, la pareja regresó a Harvard, donde Ginsburg también se inscribió. .

En Harvard, Ginsburg aprendió a equilibrar la vida como madre y su nuevo papel como estudiante de derecho. También se encontró con un ambiente hostil y dominado por hombres, con solo otras ocho mujeres en su clase de más de 500. El decano de la facultad de derecho reprendió a las mujeres por ocupar los lugares de hombres calificados. Pero Ginsburg siguió adelante y se destacó académicamente, convirtiéndose finalmente en la primera mujer miembro de la prestigiosa Harvard Law Review.

El 27 de junio de 2010, el esposo de Ginsburg murió de cáncer. Ella describió a Martin como su mayor refuerzo y “el único joven con el que salí al que le importaba que tuviera cerebro”. Casado durante 56 años, se decía que la relación entre Ginsburg y Martin difería de la norma: Martin era sociable, le encantaba entretener y contar chistes, mientras que Ginsburg era serio, tímido y de voz suave.

Martin dio una razón para su unión exitosa: “Mi esposa no me da ningún consejo sobre la cocina y yo no le doy ningún consejo sobre la ley”. Un día después de la muerte de su esposo, estuvo trabajando en la Corte durante el último día del período de 2010.

Luchando por la igualdad de género

Luego, otro desafío: Martin contrajo cáncer testicular en 1956, lo que requirió tratamiento y rehabilitación intensivos. Ginsburg atendió a su hija pequeña y su esposo convaleciente, tomando notas para él en las clases mientras ella continuaba sus propios estudios de derecho. Martin se recuperó, se graduó de la facultad de derecho y aceptó un puesto en un bufete de abogados de Nueva York.

Para unirse a su esposo en la ciudad de Nueva York, Ginsburg se transfirió a la Facultad de Derecho de Columbia, donde fue elegida para la revisión de leyes de la escuela. Se graduó primero en su clase en 1959. Sin embargo, a pesar de su excelente historial académico, Ginsburg continuó enfrentando discriminación de género mientras buscaba empleo después de graduarse.

Después de trabajar para el juez de distrito estadounidense Edmund L. Palmieri (1959–61), Ginsburg enseñó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers (1963–72) y en Columbia (1972–80), donde se convirtió en la primera profesora titular de la escuela. Durante la década de 1970, también se desempeñó como directora del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, por el cual argumentó seis casos históricos sobre igualdad de género ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Sin embargo, Ginsburg también creía que la ley era ciega al género y que todos los grupos tenían los mismos derechos. Uno de los cinco casos que ganó ante la Corte Suprema involucró una parte de la Ley del Seguro Social que favorecía a las mujeres sobre los hombres porque otorgaba ciertos beneficios a las viudas pero no a los viudos.

En la corte suprema

En 1980, el presidente Carter nombró a Ginsburg a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Sirvió allí hasta que fue nombrada miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1993 por el presidente Clinton, seleccionado para ocupar el puesto que dejó vacante el juez Byron White. El presidente Clinton quería un reemplazo con el intelecto y las habilidades políticas para tratar con los miembros más conservadores de la Corte.

Las audiencias del Comité Judicial del Senado fueron inusualmente amistosas, a pesar de la frustración expresada por algunos senadores por las respuestas evasivas de Ginsburg a situaciones hipotéticas. Varios expresaron su preocupación sobre cómo podría pasar de defensora social a juez de la Corte Suprema. Al final, fue fácilmente confirmada por el Senado, 96-3.

Como juez, Ginsburg favorece la precaución y la moderación. Se la considera parte del bloque liberal moderado de la Corte Suprema que presenta una voz fuerte a favor de la igualdad de género, los derechos de los trabajadores y la separación de la iglesia y el estado. En 1996, Ginsburg escribió la decisión histórica de la Corte Suprema en Estados Unidos contra Virginia, que sostuvo que el Instituto Militar de Virginia, apoyado por el estado, no podía negarse a admitir mujeres. En 1999 ganó el premio Thurgood Marshall de la American Bar Association por sus contribuciones a la igualdad de género y los derechos civiles.

Salud

Ginsburg soportó varios problemas de salud desde que fue designada para el cargo y se sometió a una cirugía por cáncer de colon, cáncer de páncreas y cáncer de pulmón. Fue hospitalizada en noviembre de 2018 después de caerse en su oficina y fracturarse tres costillas.

En mayo de 2020, un día después de que la Corte escuchó los argumentos vía teleconferencia por primera vez debido a la pandemia de coronavirus, se anunció que el juez superior había sido nuevamente hospitalizado, para someterse a un tratamiento no quirúrgico por una infección de la vesícula biliar.

En julio de 2020, Ginsburg reveló que se estaba sometiendo a quimioterapia por una “recurrencia del cáncer” en el hígado y que “está dando resultados positivos”.

Muerte

Ginsburg murió el 18 de septiembre de 2020, en su casa en Washington, D.C., por complicaciones del cáncer de páncreas metastásico.

“Nuestra nación ha perdido a un jurista de talla histórica”, dijo Chief Justice John Roberts en un comunicado. “En la Corte Suprema hemos perdido a un querido colega. Hoy lloramos, pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una defensora incansable y resuelta de la justicia ”.