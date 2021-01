¿Quién es Amanda Gorman, la poeta que leerá en investidura de Biden?

Amanda Gorman es la joven poeta afroamericana que leerá un poema en la investidura de Joe Biden como presidente.

Gorman tiene 22 años. En 2017 fue condecorada como la primera Joven Poeta Laureada Nacional y también en 2014 fue la primera Poeta Joven Laureada de Los Ángeles.

Amanda Gorman cuenta con experiencia en la escritura para eventos. Lo ha hecho para la celebración del 4 de Julio, el Día de la Independencia estadounidense y la inauguración en la Universidad de Harvard University, su alma mater.

Como que me he tropezado con este género. Ha sido algo que me ha dado mucha gratificación emocional, escribir algo con lo que pueda hacer sentir a la gente conmovida, aunque sea por una noche , declaró Gorman a The Associated Press ( AP ).

En su recital del 20 de enero, Gorman dará continuidad a la tradición de declamación de poemas realizada en las investiduras de presidentes demócratas.

Gorman cuenta que una persona del comité le dijo que la futura primera dama, Jill Biden, la había recomendado para recitar su poema durante la investidura.

Su poema inaugural se titula The Hill We Climb y se le pidió no adelantar ningún verso del mismo. Además, el equipo de Biden encargado de la ceremonia le solicitó a la poeta no denigrar a nadie y enfocarse en la unión.